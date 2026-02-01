 La dura advertencia de Francoise Perrot a Daniela Aránguiz: No descarta una demanda - Chilevisión
01/02/2026 14:49

La dura advertencia de Francoise Perrot a Daniela Aránguiz: No descarta una demanda

La ex de Edmundo Varas explotó en furia luego de que fuera acusada de abandonar a sus hijas por irse con su nuevo esposo.

Publicado por Josefina Vera

Una polémica semana han vivido las examigas, Francoise Perrot y Daniela Aránguiz, luego de que esta última recordara el encuentro que tuvo la panelista con Angie Alvarado y que quebró su amistad.

Sin embargo, Perrot le pidió en vivo que pasara página y siguiera con su vida, comentario que Aránguiz tomó de mala forma.

"Una buena persona no deja abandonados a sus hijos para irse a vivir a una mediagua con un cantante urbano", acusó Aránguiz a la ex chica Mekano, añadiendo que la propia madre de Perrot contó que esta incluso dormía en la calle.

La amenaza de Fran Perrot a Aránguiz

Ante la referencia a sus hijas, las que supuestamente habían sido dejadas con su abuela y su padre para ella irse a vivir con su actual esposo, la ex de Edmundo Varas compartió en sus redes sociales un duro mensaje al respecto.

"Estoy muy molesta, indignada (...)", partió escribiendo la panelista, reclamando a TV+ por dar espacio para hablar sobre menores de edad.

En este contexto, añadió: "Quizás podría amenazar con demandas (no lo descarto), pero si quieres romper códigos como dices tú, Daniela Aranguiz, rompámoslos".

"También tengo muchas cosas que decir. ¡Con mis hijas NO!", remató Perrot en Instagram.

Publicidad

