“Supéralo”: Francoise Perrot reacciona a la polémica “lista negra” de Daniela Aránguiz - Chilevisión

Pareciera ser que una de las ex chica Mekano no es de fácil perdonar, menos aún cuando está involucrado de alguna forma Jorge Valdivia.

La panelista de farándula, Francoise Perrot, no hizo oídos sordos a los polémicos dichos de Daniela Aránguiz y la dura lista negra en que está metida.

Y es que, pese a años de amistad, la ex de Jorge Valdivia no perdona las deslealtades. Sin embargo, Perrot salió a pedirle que avanzara en su vida.

El duro llamado de Fran Perrot a Aránguiz

"Daniela, yo no tengo ningún problema contigo. Fuimos amigas, somos comadres, hasta el día de hoy, de los niños. En verdad, supéralo", partió diciendo la panelista en el programa No Es Nada Personal de TV+.

Sin dar mayores detalles, la mujer que está casada con el cantante urbano G Rivera agregó: "Aunque fuera la Angie, Juanita, etc... Supéralo, tú ya te separaste, ahora rehiciste tu vida, estás feliz".

"De verdad, el tema de Jorge (Valdivia) supéralo, porque hay que seguir avanzando con la vida, hay que seguir siendo mejor persona, yo creo", remató Perrot.

La lista negra de Daniela Aránguiz

Pese a haber ocurrido hace años, hace unos días Daniela Aránguiz recordó el momento en que se quebró su amistad con Francoise, por una supuesta deslealtad.

Según recordó Daniela, Francoise Perrot la habría llamado para tomar once juntas, ya que estaba cerca de su casa, pero al presentarse llegó con Angie Alvarado, mujer con quien Valdivia habría tenido un amorío.