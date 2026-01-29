¿Más políticos y menos técnicos? Los nombres que suenan como delegados presidenciales de Kast - Chilevisión

El presidente electo José Antonio Kast sigue avanzando en el proceso para conformar su equipo de gobierno que lo acompañará a partir del próximo 11 de marzo.

Además de los subsecretarios, el futuro mandatario está trabajando en escoger a los 16 delegados presidenciales cuyos nombres se darán a conocer oficialmente este viernes.

De acuerdo a información que ha surgido desde el enterno del mandatario electo, en esta oportunidad se priorizará a figuras con trayectoria en la política, a diferencia del criterio técnico que se implementó para la elección de ministros.

¿Quiénes son los posibles delegados presidenciales de Kast?

Estos son los nombres que se barajan para conformar el grupo de posibles delegados presidenciales y sus respectivas regiones:

Germán Codina , exalcalde de Puente Alto: Región Metropolitana.

, exalcalde de Puente Alto: Región Metropolitana. Manuel Millones , exCORE: Región de Valparaíso.

, exCORE: Región de Valparaíso. Víctor Pino , diputado: Región de Coquimbo.

, diputado: Región de Coquimbo. Sofía Cid, diputada: Región de Atacama.

Juan Eduardo Prieto , ex intendente: Región del Maule.

, ex intendente: Región del Maule. Diego Sepúlveda : Región del Ñuble.

: Región del Ñuble. Pía Margarit : Región del Libertador Bernardo O´higgins.

: Región del Libertador Bernardo O´higgins. Julio Anativia: Región del Biobío.

El resto de los nombres de las posibles cartas para encabezar las delegaciones faltantes se han mantenido bajo hermetismo.

La misión de los delegados presidenciales es ejercer las funciones y atribuciones del presidente de la República en cada una de las 16 regiones a lo largo del país.