¿Más políticos y menos técnicos? Los nombres que suenan como delegados presidenciales de Kast - Chilevisión

El presidente electo aún está definiendo a los miembros de la delegación que lo acompañarán en las 16 regiones del país. Se espera que se confirmen los nombres esta semana.
El presidente electo José Antonio Kast sigue avanzando en el proceso para conformar su equipo de gobierno que lo acompañará a partir del próximo 11 de marzo.
Además de los subsecretarios, el futuro mandatario está trabajando en escoger a los 16 delegados presidenciales cuyos nombres se darán a conocer oficialmente este viernes.
De acuerdo a información que ha surgido desde el enterno del mandatario electo, en esta oportunidad se priorizará a figuras con trayectoria en la política, a diferencia del criterio técnico que se implementó para la elección de ministros.
Estos son los nombres que se barajan para conformar el grupo de posibles delegados presidenciales y sus respectivas regiones:
El resto de los nombres de las posibles cartas para encabezar las delegaciones faltantes se han mantenido bajo hermetismo.
La misión de los delegados presidenciales es ejercer las funciones y atribuciones del presidente de la República en cada una de las 16 regiones a lo largo del país.