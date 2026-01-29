 ¿Más políticos y menos técnicos? Los nombres que suenan como delegados presidenciales de Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
Otorgan salida dominical a excarabinero condenado por dejar ciega senadora Fabiola Campillai “Nadie lo pescó”: Teatral caída de hombre durante control policial se hizo viral en Antofagasta Seremi de Salud RM en alerta por posible hallazgo de mosquito transmisor del dengue Búsqueda de Julia Chuñil: Por qué un entomólogo forense es clave en casos de desaparición Delincuente que murió atropellado tras encerrona en Maipú tenía condena por homicidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
29/01/2026 09:56

¿Más políticos y menos técnicos? Los nombres que suenan como delegados presidenciales de Kast

El presidente electo aún está definiendo a los miembros de la delegación que lo acompañarán en las 16 regiones del país. Se espera que se confirmen los nombres esta semana.

Publicado por Lisette Pérez

El presidente electo José Antonio Kast sigue avanzando en el proceso para conformar su equipo de gobierno que lo acompañará a partir del próximo 11 de marzo.

Además de los subsecretarios, el futuro mandatario está trabajando en escoger a los 16 delegados presidenciales cuyos nombres se darán a conocer oficialmente este viernes.

De acuerdo a información que ha surgido desde el enterno del mandatario electo, en esta oportunidad se priorizará a figuras con trayectoria en la política, a diferencia del criterio técnico que se implementó para la elección de ministros

¿Quiénes son los posibles delegados presidenciales de Kast?

Estos son los nombres que se barajan para conformar el grupo de posibles delegados presidenciales y sus respectivas regiones:

  • Germán Codina, exalcalde de Puente Alto: Región Metropolitana.
  • Manuel Millones, exCORE: Región de Valparaíso.
  • Víctor Pino, diputado: Región de Coquimbo.
  • Sofía Cid, diputada: Región de Atacama.

  • Juan Eduardo Prieto, ex intendente: Región del Maule.
  • Diego Sepúlveda: Región del Ñuble.
  • Pía Margarit: Región del Libertador Bernardo O´higgins.
  • Julio Anativia: Región del Biobío.

El resto de los nombres de las posibles cartas para encabezar las delegaciones faltantes se han mantenido bajo hermetismo.

La misión de los delegados presidenciales es ejercer las funciones y atribuciones del presidente de la República en cada una de las 16 regiones a lo largo del país.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

29/01/2026

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

29/01/2026

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

29/01/2026

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

29/01/2026
Publicidad