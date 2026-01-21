Gabinete de J. A. Kast: Quiénes son los nuevos ministros que vuelven a La Moneda - Chilevisión

Conoce los cuatro nombres del nuevo gabinete de J. A. Kast que anteriormente fueron ministros.
Este martes el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a los 24 ministros que lo acompañarán en su futura administración que comienza el 11 de marzo.
Entre los nombres que figuran en la nómina hay representantes del Partido Republicano, Chile Vamos, Partido Social Cristiano e independientes.
Son cuatro los nombres del gabinete de Kast que han sido ministros de administraciones anteriores. Estos eran sus cargos anteriores:
Jaime Campos (72), ministro de Agricultura.
Ximena Rincón (59), ministra de Energía.
Catalina Parot (69), ministra de Bienes Nacionales.
Claudio Alvarado (65), ministro del Interior.