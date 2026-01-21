 Gabinete de J. A. Kast: Quiénes son los nuevos ministros que vuelven a La Moneda - Chilevisión
Minuto a minuto
Portaba acelerante y fósforos: Hombre es detenido y acusado de provocar incendio forestal en La Araucanía Exige $200 millones en compensación: Funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura demandó a municipio Pdte. Boric fue interrumpido por alerta SAE en pleno punto de prensa en Temuco Así serán los trenes de la nueva línea 7 del Metro de Santiago: Tendrán puertos USB y aire acondicionado La historia de Luis Salas, el carabinero que se puso el uniforme de bombero y combatió incendio forestal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 17:18

Gabinete de J. A. Kast: Quiénes son los nuevos ministros que vuelven a La Moneda

Conoce los cuatro nombres del nuevo gabinete de J. A. Kast que anteriormente fueron ministros.

Publicado por CHV Noticias

Este martes el presidente electo José Antonio Kast dio a conocer a los 24 ministros que lo acompañarán en su futura administración que comienza el 11 de marzo

Entre los nombres que figuran en la nómina hay representantes del Partido Republicano, Chile Vamos, Partido Social Cristiano e independientes.

Quiénes son los ministros que vuelven a La Moneda

Son cuatro los nombres del gabinete de Kast que han sido ministros de administraciones anteriores. Estos eran sus cargos anteriores:

Jaime Campos (72), ministro de Agricultura.

  • Ministro de Agricultura entre 2000 y 2006 (gobierno de Ricardo Lagos).
  • Ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 2016 y 2018 (segundo gobierno de Michelle Bachelete).

Ximena Rincón (59), ministra de Energía.

  • Secretaría General de la Presidencia de 2014 a 2015 (segundo gobierno de Michelle Bachelete).
  • Ministra del Trabajo y Previsión Social de 2015 a 2016 (segundo gobierno de Michelle Bachelete).

Catalina Parot (69), ministra de Bienes Nacionales.

  • Ministra de Bienes Nacionales durante 2010 y 2012 (primer gobierno de Sebastián Piñera).

Claudio Alvarado  (65), ministro del Interior.

  • Secretario General de la Presidencia durante junio y julio de 2020 (segundo gobierno de Sebastián Piñera)
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026