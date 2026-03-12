Una deuda hasta una emboscada: Las teorías en torno a secuestro y golpiza a Rodrigo Rojas Vade - Chilevisión

Secuestro con lesiones, esa es la figura penal que investiga la fiscalía y la PDI contra la víctima Rodrigo Rojas Vade, el exconvencional que apareció amarrado, inconsciente y rociado con bencina la noche de este miércoles en Pomaire, a un costado del auto de su hermana. Las teorías de qué le pudo haber pasado son múltiples, pero cobran fuerza una deuda hasta una emboscada por una falsa compraventa de drogas. En sus brazos estaban escritas dos consignas políticas, que la policía no ha descartado como motivación, e incluso hay un sujeto de interés, que fue denunciado por Rojas Vade por un robo en enero pasado. Lo extraño fue el hallazgo de las llaves del vehículo en sus manos.