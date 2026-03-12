 Su nombre fue vitoreado por los adherentes: ¿Qué proyecto impulsará María Pía Adriasola como Primera Dama? - Chilevisión
12/03/2026 22:52

Su nombre fue vitoreado por los adherentes: ¿Qué proyecto impulsará María Pía Adriasola como Primera Dama?

Sonrió con ganas, lanzó besos a sus adherentes, abrazó al presidente y siguió cada palabra del discurso. Así se enfrentó María Pía Adriasola a la ciudadanía por primera vez en el cargo de Primera Dama, mientras su nombre se escuchara fuerte entre los cientos de adherentes que llegaron a escuchar el primer discurso presidencial. Esta es una figura que el gobierno de Gabriel Boric había dejado atrás, pero que ahora vuelve en gloria y majestad. ¿Cuál será el proyecto que impulsará? Los expertos opinan.

