Confirman que rayaron el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade con mensajes vinculados a la política - Chilevisión

Durante la madrugada de este jueves, Rodrigo Rojas Vade fue hallado gravemente herido, maniatado, golpeado y rociado con bencina junto a su vehículo en la Ruta 78.

El exintegrante de la Convención Constitucional fue abandonado en el límite de Pomaire y Melipilla en la carretera, luego de recibir un brutal ataque que lo dejó en riesgo vital.

Los inquietantes mensajes en el cuerpo de Rodrigo

Junto a las lesiones que Rojas Vade recibió en su cuerpo, también se encontraron rayados con plumón en la zona de sus brazos, que contenían mensajes de índole político.

En el brazo derecho mantenía escrito "Viva Kast" mientras que, en su brazo izquierdo decía "No + Zurdos".

La fiscal del equipo ECOH, aseguró que las lesiones se concentraban en la cabeza y actualizó su estado de salud. "Con el pasar de las horas se ha agravado su situación. Está en un coma inducido".

De acuerdo a una declaración dada por el padre de Rojas Vade, su hijo habría salido a comprar alrededor de las 22:30 horas del miércoles en el auto de su hermana.

Las hipótesis entorno al ataque indican que Vade pudo haber sido víctima de robo o que también, dada la gravedad de las lesiones, podría tratarse de un secuestro.