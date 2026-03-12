Fusión Humor impacta al anunciar disolución definitiva: “Solo estamos cumpliendo” - Chilevisión

La dupla, una de las más queridas y reconocidas del país, dio a conocer la noticia en medio de una gira que incluye varias presentaciones en el país. Según dijeron, fue en buenos términos.

Los dos últimos integrantes de Fusión Humor, Adrián Correa (Cebolla) y Didier Marín (Bodoque), anunciaron la disolución definitiva de la agrupación que mezclaba la música con la comedia.

Ambos artistas comenzaron sus carreras hace 20 años, sin embargo, tras el término de la formación original, optaron por seguir unidos y continuar realizando espectáculos en formato dupla.

Ahora, tras dos décadas, anunciaron que Fusión Humor no va más. "Es un hecho, (Fusión Humor) se terminó hace un mes y medio. Solo estamos cumpliendo los shows que teníamos pactados", declaró Correa.

Según explicó en Las Últimas Noticias, la decisión surgió debido a sus proyectos personales. "Él (Bodoque) decidió tomar su camino e ir al Club de la Comedia. Entonces ahí abrimos los mares", sinceró.

La razón del quiebre en Fusión Humor

El humorista continuó diciendo que "solamente tomó la decisión y ahí decidimos hacer cada uno su cosa... ya era un tiempo prudente para que cada uno tomara su camino".

Al rematar, aclaró que todo está bien entre las partes: "tanto tiempo de amistad no da para terminar con una pelea". Bodoque, por su parte, decáro que con su ahora excompañero "está todo en orden, nos queremos mucho, así que está todo el tema con buenos términos".