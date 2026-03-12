Ex Bono Marzo 2026: Cuándo comienza el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

Revisa a continuación quiénes son los beneficiarios de los $66 mil en esta fecha.
Cientos de familias ya han sido beneficias con el ex Bono Marzo, un aporte monetario de $66.834 -no postulable- destinado a ayudar a costear uno de los meses más costosos del año.
Dedicado a personas con ingresos más bajos y que cuenten además con otras ayudas del Estado, ahora estamos a solo días de la tercera y última fecha de pago al grupo faltante.
De acuerdo con la página oficial del bono, este lunes 16 de marzo comenzarán a transferirse los pagos al tercer grupo de beneficiario.
En esta oportunidad, se otorgará el dinero a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.
Para conocer si estás dentro del último grupo que recibirá el Aporte Familiar Permanente, has clic a continuación e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.