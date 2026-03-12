Ex Bono Marzo 2026: Cuándo comienza el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente - Chilevisión

Revisa a continuación quiénes son los beneficiarios de los $66 mil en esta fecha.

Cientos de familias ya han sido beneficias con el ex Bono Marzo, un aporte monetario de $66.834 -no postulable- destinado a ayudar a costear uno de los meses más costosos del año.

Dedicado a personas con ingresos más bajos y que cuenten además con otras ayudas del Estado, ahora estamos a solo días de la tercera y última fecha de pago al grupo faltante.

Cuándo empieza tercer pago del ex Bono Marzo

De acuerdo con la página oficial del bono, este lunes 16 de marzo comenzarán a transferirse los pagos al tercer grupo de beneficiario.

En esta oportunidad, se otorgará el dinero a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

Consulta con tu RUT si recibes el Aporte Familiar Permanente 2026

Para conocer si estás dentro del último grupo que recibirá el Aporte Familiar Permanente, has clic a continuación e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.