“Sigan ladrando”: Trini Neira rompió el silencio tras supuesto “affaire” con Camilo Huerta - Chilevisión

La hija de Pamela Díaz fue apuntada como la joven con quien el personal trainer habría sido infiel a Marité Matus cuando estaban casados, luego de que se conocieran conversaciones entre ambos en 2024.

Trini Neira repareció con un mensaje en sus redes sociales en medio de la polémica tras el supuesto “affaire” que tuvo con Camilo Huerta cuando él estaba casado con Marité Matus.

La polémica surgió luego que la empresaria revelara conversaciones que le habría descubierto a su entonces marido con la hija de Pamela Díaz, en la que quedaría en evidencia una presunta infidelidad.

Tras ser apuntada la joven optó por no referirse directamente al tema, pero este jueves lanzó una indirecta luego de que le reportaran una foto que había compartido en sus historias.

“Como la gente carece de mente, me reportaron la foto con el Mati y ahora no puedo responder mensajes en tres días”, lamentó.

“Sigan ladrando nomás, besitos y bonito día para todos”, agregó.

Trini Neira y supuesto “affaire” de Camilo Huerta

Tras una conversación con Marité Matus, Paula Escobar reveló nuevos antecedentes sobre la supuesta infidelidad, luego de tener acceso a los chats entre Huerta y Neira, los que serían de 2024.

“Lo único que puedo decir es que Camilo le dice a Trinidad ‘esto es sin enamorarse’. Por otro lado, le dice ‘me saqué el gusto’, de ahí en más, es una cosa de alto calibre”, comentó la periodista.