 Hasta 75 mm de lluvia: Pronostican intensas precipitaciones en 4 regiones este fin de semana - Chilevisión
Minuto a minuto
Trabajador habría encontrado osamentas humanas a un costado del Acceso Sur en San Bernardo Sismo sacudió al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Machado agradeció apoyo de Kast y valoró gestión de Boric en apoyo a Venezuela VIDEO | Mara Sedini por ataque a Rodrigo Rojas Vade: “Estamos en una emergencia de seguridad” María Pía Adriasola en su primer día en La Moneda: Primera Dama sirvió almuerzos a funcionarios
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/03/2026 13:11

Hasta 75 mm de lluvia: Pronostican intensas precipitaciones en 4 regiones este fin de semana

La zona centro sur se verá en vuelta en un frente frío de mal tiempo por los próximos días. Revisa a continuación dónde lloverá.

Publicado por Josefina Vera

La Dirección Meteorológica de Chile anunció "precipitaciones normales a moderadas" para este fin de semana en cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

Entre 25 y 75 mm de lluvia serían las que caerían en diferentes zonas, gracias a un frente frío que se haría presente hasta el lunes de la semana siguiente.

Específicamente, las regiones afectadas son la región del Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, en las cuáles lloverá por lo menos durante dos días.

Región del Ñuble

Desde la mañana del domingo 15 a la mañana del lunes 16, se espera que lleguen estas precipitaciones normales a moderadas. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:

  • Litoral: 25-40 mm.
  • Cordillera de la Costa: 30-50 mm.
  • Valle: 30-50 mm.
  • Precordillera: 35-55 mm.
  • Cordillera: 40-60 mm.

Región del Biobío

Entre la mañana del domingo 15 y la mañana del lunes 16, se hará presente un frente frío con precipitaciones normales a moderadas. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:

  • Litoral: 25-45 mm.
  • Cordillera de la Costa: 30-50 mm.
  • Valle: 30-50 mm.
  • Precordillera: 40-60 mm.
  • Cordillera: 45-65 mm.

Región de Los Ríos

A contar de la madrugada del domingo 15 y la madrugada del lunes 16, llegaría las lluvias normales a moderadas. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:

  • Litoral: 55-65 mm.
  • Cordillera de la Costa: 45-55 mm.
  • Precordillera: 55-65 mm.
  • Cordillera: 50-60 mm.

Región de Los Lagos

Desde la madrugada del domingo 15 y a la del lunes 16, las lluvias normales a moderadas se harán notar en este sector. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:

  • Litoral: 55-65 mm.
  • Cordillera de la Costa: 60-70 mm.
  • Cordillera: 45-65 mm.
  • Litoral Interior: 60-70 mm.
  • Cordillera Austral: 65-75 mm.
  • Patagonia Subandina: 55-65 mm.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pocos días para optar al Programa Jefas del Hogar 2026: Requisitos y quiénes pueden postular

Lo último

Lo más visto

Rodrigo Rojas Vade en riesgo vital tras ser hallado maniatado y gravemente herido en Ruta 78

El exconvencional fue encontrado a un costado de su vehículo en un sector rural de Melipilla durante horas de la madrugada de este jueves.

12/03/2026

“Viniste aquí a...”: Junior Playboy fue expulsado tras tenso momento con el jurado de Fiebre de Baile

En el último capítulo del programa estelar de Chilevisión, el participante confrontó a Fran-García Huidobro, razón por la que se le sancionó.

12/03/2026

Conmoción en Puerto Varas: Revelan tesis detrás del ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral

Siguen las diligencias para identificar al autor y el origen del ataque que dejó al funcionario de Carabineros en riesgo vital, sin emgargo, se han revelado las hipótesis entorno al hecho.

12/03/2026

Confirman que rayaron el cuerpo de Rodrigo Rojas Vade con mensajes vinculados a la política

El exconstituyente sufrió un brutal ataque durante la madrugada de este jueves que lo dejó en riesgo vital. Además se encontraron rayados en partes de su cuerpo con consignas políticas.

12/03/2026