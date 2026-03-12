Hasta 75 mm de lluvia: Pronostican intensas precipitaciones en 4 regiones este fin de semana - Chilevisión

La zona centro sur se verá en vuelta en un frente frío de mal tiempo por los próximos días. Revisa a continuación dónde lloverá.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció "precipitaciones normales a moderadas" para este fin de semana en cuatro regiones de la zona centro-sur del país.

Entre 25 y 75 mm de lluvia serían las que caerían en diferentes zonas, gracias a un frente frío que se haría presente hasta el lunes de la semana siguiente.

Específicamente, las regiones afectadas son la región del Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, en las cuáles lloverá por lo menos durante dos días.

Región del Ñuble

Desde la mañana del domingo 15 a la mañana del lunes 16, se espera que lleguen estas precipitaciones normales a moderadas. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:

Litoral: 25-40 mm.

Cordillera de la Costa: 30-50 mm.

Valle: 30-50 mm.

Precordillera: 35-55 mm.

Cordillera: 40-60 mm.

Región del Biobío

Entre la mañana del domingo 15 y la mañana del lunes 16, se hará presente un frente frío con precipitaciones normales a moderadas. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:

Litoral: 25-45 mm.

Cordillera de la Costa: 30-50 mm.

Valle: 30-50 mm.

Precordillera: 40-60 mm.

Cordillera: 45-65 mm.

Región de Los Ríos

A contar de la madrugada del domingo 15 y la madrugada del lunes 16, llegaría las lluvias normales a moderadas. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:

Litoral: 55-65 mm.

Cordillera de la Costa: 45-55 mm.

Precordillera: 55-65 mm.

Cordillera: 50-60 mm.

Región de Los Lagos

Desde la madrugada del domingo 15 y a la del lunes 16, las lluvias normales a moderadas se harán notar en este sector. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es: