Hasta 75 mm de lluvia: Pronostican intensas precipitaciones en 4 regiones este fin de semana - Chilevisión

La zona centro sur se verá en vuelta en un frente frío de mal tiempo por los próximos días. Revisa a continuación dónde lloverá.
La Dirección Meteorológica de Chile anunció "precipitaciones normales a moderadas" para este fin de semana en cuatro regiones de la zona centro-sur del país.
Entre 25 y 75 mm de lluvia serían las que caerían en diferentes zonas, gracias a un frente frío que se haría presente hasta el lunes de la semana siguiente.
Específicamente, las regiones afectadas son la región del Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, en las cuáles lloverá por lo menos durante dos días.
Desde la mañana del domingo 15 a la mañana del lunes 16, se espera que lleguen estas precipitaciones normales a moderadas. La cantidad de agua que caerá, según la zona, es:
