“Confirman sujetos de interés”: Qué se sabe de los autores del disparo a carabinero en Puerto Varas - Chilevisión

12/03/2026 13:30

“Confirman sujetos de interés”: Qué se sabe de los autores del disparo a carabinero en Puerto Varas

El sargento Javier Figueroa está con muerte cerebral tras verificar una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública en el sector de San Francisco con Línea Férrea, cerca del Estadio Ewaldo Klein.

Publicado por CHV Noticias

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt trabaja a esta hora en dar con el paradero del desconocido que la madrugada de ayer miércoles disparó en la cabeza a un funcionario en servicio de Carabineros.

El episodio, que marcó la pauta durante la jornada de cambio de mando, ocurrió en una zona boscosa y en altura de la ciudad, cuando el sargento segundo Javier Figueroa se encontraba realizando labores de fiscalización.

Fue justo en la línea del tren que conecta Puerto Varas con Puerto Montt donde divisó al menos a dos personas en estado de ebriedad y consumiendo bebidas alcohólicas en plena via pública, esto, tras una denuncia de vecinos.

Cuando se dirigía al sitio, el ahora prófugo perpetró múltiples disparos en contra del uniformado, uno de ellos impactando directamente su cabeza. Al no recibir respuesta, un segundo policía concurrió al lugar para encontrar a su compañero.

Personal de SAMU trasladó de urgencia al carabinero hasta el Hospital Base de Puerto Montt, donde se encuentra grave, con muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica, según el último reporte del recinto.

Confirman "sujetos de interés" en investigación

El subcomisario de la Brigada de Homicidios Puerto Montt de la PDI, Gustavo Guichapani, explicó que dentro de las diligencias está la "búsqueda de cámaras que nos puedan dar cuenta de la posible huida de los imputados".

Junto con ello, el detective confirmó tras las primeras pericias en el sitio del suceso que hay "evidencia balística que está siendo periciada" y, además, dio a conocer que ya hay "sujetos de interés".

“No me voy a referir porque está en proceso investigativo”, precisó.

