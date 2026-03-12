 “Viniste aquí a...”: Junior Playboy fue expulsado tras tenso momento con el jurado de Fiebre de Baile - Chilevisión
12/03/2026 09:36

“Viniste aquí a...”: Junior Playboy fue expulsado tras tenso momento con el jurado de Fiebre de Baile

En el último capítulo del programa estelar de Chilevisión, el participante confrontó a Fran-García Huidobro, razón por la que se le sancionó.

Junior Playboy fue expulsado de la competencia de Fiebre de Baile, tras un tenso momento con el jurado, en específico con Fran García-Huidobro y Raquel Argandoña. 

En un nuevo capítulo de eliminación, el participante mencionado fue quien se vio obligado a abandonar el programa tras su conducta.

La razón de su expulsión de Fiebre de Baile

Tras su baile bajo la lluvia, Junior Playboy se habría acercado a García-Huidobro durante los comerciales y la habría increpado por sus evaluaciones. 

Según la integrante del jurado, el exchico reality le preguntó: "¿Me viniste a hinchar las pelo...?". Por ese motivo, Raquel Argandoña comunicó su expulsión definitiva.

"Como presidenta del jurado expulso a José Luis Concha de la competencia de Fiebre de Baile", aseveró. A lo que Junior reaccionó exaltado y expresó que era "una falta de respeto".

Conflicto previo de Junior Playboy

En el capítulo de este lunes Junior Playboy improvisó una parte de su coreografía de la canción Malportada de Nathy Peluso, con una inesperada actuación en la que subió a la mesa de los expertos.

Su acción riesgosa desató la preocupación de Vasco Moulian y Fran García Huidobro, quienes molestos le advirtieron que había sido una "falta de respeto a la producción".

Tras su tensa participación al comienzo de esta semana, Macarena Muñoz, bailarina que acompañaba a Junior Playboy renunció por razones que no han sido reveladas.

De modo que este miércoles, el exchico reality tuvo que presentarse con Francisca Pemara, quien bailaba con Claudio Valdivia en la primera temporada de Fiebre de Baile.

Revisa el momento de su expulsión acá

