 ¡Después de 13 años! Viñuela reveló la verdad detrás de polémico momento en vivo con Junior Playboy - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogada de familia Chuñil explicó por qué vendieron animales de su madre: “No tiene nada de extraño” Fiscalía apeló al fallo: Juez explica por qué dos hijos de Chuñil no quedaron en prisión preventiva Nuevo sismo en el norte de Chile: Seguidilla de temblores sorprende a varias regiones del país “Tendría que vivir 130 años”: Caszely expuso reclamo con Isapre por cobros indebidos y forma de pago Decretan prisión preventiva para Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil acusado de parricidio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/01/2026 10:49

¡Después de 13 años! Viñuela reveló la verdad detrás de polémico momento en vivo con Junior Playboy

En el año 2013, el ex chico reality fue expuesto a un comentado desafío durante un programa conducido por José Miguel Viñuela. "Nadie me contó para que a mí me diera risa", recordó el animador.

Publicado por CHV Noticias

José Miguel Viñuela reveló la verdad detrás del polémico momento televisivo ocurrido con Junior Playboy en 2013, donde este último tuvo que oler un trasero en vivo.

Todo ocurrió durante el programa Juga2 de TVN, conducido por Viñuela. En uno de sus capítulos, el ex chico reality debía adivinar distintos objetos sólo por su olor, siendo expuesto a una situación que en su momento calificó como "humillante".

A 13 años de lo ocurrido, el animador recordó este episodio en el podcast En el ojo, que acaba de estrenar junto a la influencer Rosario Bravo.

La verdad del polémico episodio de Viñuela y Junior Playboy

"Yo hacía un programa que se llamaba Juga2 (…) le iba bien, competía contra Primer Plano en esa época, y había varias secciones y una de esas era la 'pieza oscura'", dijo sobre la dinámica.

Luego, recordó que "en uno de estos capítulos un productor se ofrece, porque había una sección que era 'oler y adivinar' entonces dicen 'pongamos un poto'".

"'¿Pero quién va a ponerlo?', yo dije 'yo no lo voy a poner'. No, honestamente, yo estaba animando el programa, no podía ponerlo", dijo.

Ante esto, el comunicador afirmó que "un productor se ofrece a poner el poto. Hasta el día de hoy yo no sé quién fue el productor".

El animador aseguró que nunca estuvo enterado de que esto iba a ocurrir: "Yo no sabía por qué no me contaron, por eso me rio tanto en el video, nadie me contó para que a mí me diera risa".

"No sabía que iba a ser la hu.... que me iba a dar más risa en la historia de la televisión", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Era conductor de app, lo asaltaron y él los mató a balazos: Tenía un arma y era exuniformado

La víctima, que estaba trabajando como conductor de una aplicación, usó su arma debidamente inscrita tras sufrir el intento de robo al llegar a un domicilio solicitado por los asaltantes.

16/01/2026

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Existen dos opciones para consultar si eres beneficiaria del Bono Dueña de Casa con tu RUT. Revisa aquí cómo puedes hacerlo.

16/01/2026

Ministerio por ministerio: La lista de nombres que baraja Kast para su gobierno

El presidente electo ha respaldado públicamente a alguno de los nombres, mientras que en otros ministerios aún hay dudas.

15/01/2026

“Se rompió el pacto de silencio”: La petición de nieta de María Ercira tras vuelco en caso Julia Chuñil

Tras conocer las nuevas revelaciones del caso, Carla Hernández, familiar de la adulta mayor desaparecida en Limache, acudió a sus redes sociales para realizar un especial llamado.

16/01/2026