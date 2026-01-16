¡Después de 13 años! Viñuela reveló la verdad detrás de polémico momento en vivo con Junior Playboy - Chilevisión

En el año 2013, el ex chico reality fue expuesto a un comentado desafío durante un programa conducido por José Miguel Viñuela. "Nadie me contó para que a mí me diera risa", recordó el animador.

José Miguel Viñuela reveló la verdad detrás del polémico momento televisivo ocurrido con Junior Playboy en 2013, donde este último tuvo que oler un trasero en vivo.

Todo ocurrió durante el programa Juga2 de TVN, conducido por Viñuela. En uno de sus capítulos, el ex chico reality debía adivinar distintos objetos sólo por su olor, siendo expuesto a una situación que en su momento calificó como "humillante".

A 13 años de lo ocurrido, el animador recordó este episodio en el podcast En el ojo, que acaba de estrenar junto a la influencer Rosario Bravo.

La verdad del polémico episodio de Viñuela y Junior Playboy

"Yo hacía un programa que se llamaba Juga2 (…) le iba bien, competía contra Primer Plano en esa época, y había varias secciones y una de esas era la 'pieza oscura'", dijo sobre la dinámica.

Luego, recordó que "en uno de estos capítulos un productor se ofrece, porque había una sección que era 'oler y adivinar' entonces dicen 'pongamos un poto'".

"'¿Pero quién va a ponerlo?', yo dije 'yo no lo voy a poner'. No, honestamente, yo estaba animando el programa, no podía ponerlo", dijo.

Ante esto, el comunicador afirmó que "un productor se ofrece a poner el poto. Hasta el día de hoy yo no sé quién fue el productor".

El animador aseguró que nunca estuvo enterado de que esto iba a ocurrir: "Yo no sabía por qué no me contaron, por eso me rio tanto en el video, nadie me contó para que a mí me diera risa".

"No sabía que iba a ser la hu.... que me iba a dar más risa en la historia de la televisión", cerró.