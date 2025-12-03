 "Un portal de m...": Viñuela estalla contra medio que supuestamente lo funó por "hablar del cuerpo ajeno" - Chilevisión
03/12/2025 16:51

"Un portal de m...": Viñuela estalla contra medio que supuestamente lo funó por "hablar del cuerpo ajeno"

El presentador de televisión fue criticado tras referirse al físico de Esteban Paredes en la Teletón.

Publicado por CHV Noticias

José Miguel Viñuela se vio envuelto en una nueva polémica, luego de que un portal de noticias en Instagram lo "funara" por sus dichos hacia Esteban Paredes durante la Teletón

El rostro de TV+, quedó a cargo de la conducción del trasnoche de la cruzada solidaria, por lo que tuvo la oportunidad de conversar con el miembro de Fiebre de Baile y alagarlo por su físico

"De capitán de Colo Colo a un gran bailarín, Esteban Paredes. Además has bajado de peso, impresionante todo lo que has bailado", expresó.

La funa contra José Miguel Viñuela

Tras el alago de Viñuela a Paredes, los usuarios de redes no tardaron en reaccionar, recibiendo críticas inmediatas.

Así lo consignó Noticias y espectáculos, medio digital que publicó sobre la supuesta funa: "Viñuela es funado en redes por comentario a Paredes en medio de la Teletón". 

Ante esta situación, y molesto, el rostro de televisión arremetió contra el portal de noticias, y en el programa Tal Cual de TV+ señaló que es "un portal de mierda, lo voy a decir, Noticias del espectáculo es un portal de mierda. La gente es imbécil. Sabes qué, estuve a punto de decirle: ¿Por qué no me lo…? Pero no lo quise hacer. Qué portal más ordinario".

Medio aludido responde a furia de Viñuela

El enojo de Viñuela encontró respuesta en el medio aludido: "A José Miguel Viñuela le cayó PÉSIMO que lleváramos las críticas que recibió tras decirle, como piropo, a Paredes que estaba más flaco", consignó el portal @noticiasespectaculo.

"Nos trató así en el Tal Cual. Igual, nada es personal. ¿O se puede opinar del cuerpo cuando es para decirle a alguien que está delgado? Es interesante el debate“, agregaron desde la cuenta.

