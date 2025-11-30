"Te manejaban...": Viñuela desclasificó desconocido diálogo con Junior Playboy tras polémico episodio - Chilevisión

El animador de televisión abordó la polémica en la que se vio involucrado luego de un polémico hecho con Junior Playboy en un programa que él animaba.

José Miguel Viñuela participó recientemente en el podcast Entre Broma y Broma realizando un repaso y contando detalles de su trayectoria en televisión.

En la conversación, el animador desclasificó lo que ocurrió detrás del polémico incidente con Junior Playboy cuando el exchico reality fue sometido a oler el trasero de un productor del programa Juga2 en una habitación oscura.

A 12 años de lo ocurrido, Viñuelá declaró que "a mí nunca me dijeron que iba a pasar eso, nadie me dijo lo que iba a pasar porque querían que yo me riera”, recordó Viñuela.

“Era una porno, era lo más bizarro que yo había hecho en la tele y lo único que me empieza a pasar es que me dan ganas de reírme y no podía controlar el programa", confesó respecto al minuto en que se generó la escena.

El perdón de Junior Playboy

En la misma línea, el exconductor de Mekano enfatizó que el conflicto no se generó de inmediato, sino a los pocos días de ocurrido el suceso.

"La ca... quedó a los dos días, cuando le hacen una entrevista y él dice 'lo estoy pasando super mal, en la calle me molestan'", revelando que Junior manifestó su decisión de demandar al canal.

Finalmente, el animador comentó cómo fue el esperado reencuentro entre ambos en los pasillos de un canal de televisión: "Viñuela, yo te quiero decir algo a ti. Tú no eres el culpable, no tengo nada en contra tuya, a ti te manejaban, había una dirección atrás de ti; a ti te perdono, pero a los otros nunca, declasificó "El José".