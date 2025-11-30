 "Te manejaban...": Viñuela desclasificó desconocido diálogo con Junior Playboy tras polémico episodio - Chilevisión
Minuto a minuto
Dictan prisión preventiva para acusado de acosar a adolescente en Osorno Guardia de Biotren agredió y botó a mujer en silla de ruedas en Coronel: EFE anunció medidas ¿Jara, Kast o nulo? Militantes del PDG deciden este domingo su postura en segunda vuelta Quedaron en deuda: Los dos candidatos que no lograron reunir los votos para pagar sus campañas Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/11/2025 16:20

"Te manejaban...": Viñuela desclasificó desconocido diálogo con Junior Playboy tras polémico episodio

El animador de televisión abordó la polémica en la que se vio involucrado luego de un polémico hecho con Junior Playboy en un programa que él animaba.

Publicado por CHV Noticias

José Miguel Viñuela participó recientemente en el podcast Entre Broma y Broma realizando un repaso y contando detalles de su trayectoria en televisión. 

En la conversación, el animador desclasificó lo que ocurrió detrás del polémico incidente con Junior Playboy cuando el exchico reality fue sometido a oler el trasero de un productor del programa Juga2 en una habitación oscura. 

A 12 años de lo ocurrido, Viñuelá declaró que "a mí nunca me dijeron que iba a pasar eso, nadie me dijo lo que iba a pasar porque querían que yo me riera”, recordó Viñuela. 

Era una porno, era lo más bizarro que yo había hecho en la tele y lo único que me empieza a pasar es que me dan ganas de reírme y no podía controlar el programa", confesó respecto al minuto en que se generó la escena. 

El perdón de Junior Playboy

En la misma línea, el exconductor de Mekano enfatizó que el conflicto no se generó de inmediato, sino a los pocos días de ocurrido el suceso. 

"La ca... quedó a los dos días, cuando le hacen una entrevista y él dice 'lo estoy pasando super mal, en la calle me molestan'", revelando que Junior manifestó su decisión de demandar al canal. 

Finalmente, el animador comentó cómo fue el esperado reencuentro entre ambos en los pasillos de un canal de televisión: "Viñuela, yo te quiero decir algo a ti. Tú no eres el culpable, no tengo nada en contra tuya, a ti te manejaban, había una dirección atrás de ti; a ti te perdono, pero a los otros nunca, declasificó "El José". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Teletón 2025: Este fue el monto recaudado que permitió superar ampliamente la meta de este año

Lo último

Lo más visto

Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de que aseguraran haber escuchado una discusión.

30/11/2025

ANTES Y DESPUÉS | “En solo dos meses”: Pailita impactó con radical cambio físico

El cantante urbano dejó a sus seguidores impactados tras compartir un notable cambio físico en sus redes sociales. Mira los registros a continuación.

30/11/2025

El comentario de María José Quintanilla que habría revelado el sexo del bebé de Tita Ureta

Durante el bloque final de la Teletón 2025, una frase espontánea de María José Quintanilla encendió las sospechas sobre el posible sexo del bebé que espera Tita Ureta.

30/11/2025

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

De acuerdo con los resultados, José Antonio Kast le saca 16 puntos porcentuales de ventaja a Jeannette Jara, en el escenario de que los votantes deban elegir por una de las dos cartas presidenciales.

30/11/2025