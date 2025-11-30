VIDEO | “Va a explotar”: Junior Playboy sufre impactante incendio al interior de su auto - Chilevisión

Una insólita y alarmante situación vivió este fin de semana Junior Playboy, luego de que su automóvil comenzara a incendiarse repentinamente mientras él se encontraba a bordo.

El exchico reality registró todo con su teléfono celular y compartió el video en sus redes sociales. En las imágenes se observa cómo, en un inicio, un denso humo comienza a salir desde la parte delantera del vehículo, anticipando lo que minutos después se transformaría en un fuego descontrolado.

"Va a explotar el auto"

“Está saliendo humo de la nada, ¿qué pasa? Tengo miedo de que explote. Voy a sacar la mochila, va a explotar toda esta hue… No creo que vaya a morir así, va a explotar”. comenzó señalando la ex figura televisiva.