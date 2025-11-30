 VIDEO | “Va a explotar”: Junior Playboy sufre impactante incendio al interior de su auto - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Jara, Kast o nulo? Militantes del PDG deciden este domingo su postura en segunda vuelta Quedaron en deuda: Los dos candidatos que no lograron reunir los votos para pagar sus campañas Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta Teletón 2025: Este fue el monto recaudado que permitió superar ampliamente la meta de este año Tensión en el norte: Gobierno visitó frontera con Perú y descartó aumento en flujo de migrantes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/11/2025 11:37

VIDEO | “Va a explotar”: Junior Playboy sufre impactante incendio al interior de su auto

El exchico reality publicó los registros del incendio a través de sus redes sociales, donde además indicó que el siniestro se produjo por una instalación incorrecta de los focos del vehículo.

Publicado por CHV Noticias

Una insólita y alarmante situación vivió este fin de semana Junior Playboy, luego de que su automóvil comenzara a incendiarse repentinamente mientras él se encontraba a bordo.

El exchico reality registró todo con su teléfono celular y compartió el video en sus redes sociales. En las imágenes se observa cómo, en un inicio, un denso humo comienza a salir desde la parte delantera del vehículo, anticipando lo que minutos después se transformaría en un fuego descontrolado.

"Va a explotar el auto"

Está saliendo humo de la nada, ¿qué pasa? Tengo miedo de que explote. Voy a sacar la mochila, va a explotar toda esta hue… No creo que vaya a morir así, va a explotar”. comenzó señalando la ex figura televisiva.

Va a explotar el auto (...) Esto es una película de terror, ¿por qué está pasando esto?”, continuó.

Sin comprender aún qué provocó el incendio, otro automovilista se acercó rápidamente con un extintor para intentar controlar las llamas, mientras Junior Playboy continuaba grabando y exclamando: “Por qué me pasa esta hue... a mí”.

Más tarde, el exchico reality compartió otro registro donde mostró los severos daños que dejó el fuego en el vehículo. En ese video relató que, según lo que le explicaron, el siniestro se habría originado por una instalación incorrecta de los focos, realizada por alguien que no contaba con certificación.

Mira los videos a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Teletón 2025: Este fue el monto recaudado que permitió superar ampliamente la meta de este año

Lo último

Lo más visto

Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de que aseguraran haber escuchado una discusión.

30/11/2025

ANTES Y DESPUÉS | “En solo dos meses”: Pailita impactó con radical cambio físico

El cantante urbano dejó a sus seguidores impactados tras compartir un notable cambio físico en sus redes sociales. Mira los registros a continuación.

30/11/2025

El comentario de María José Quintanilla que habría revelado el sexo del bebé de Tita Ureta

Durante el bloque final de la Teletón 2025, una frase espontánea de María José Quintanilla encendió las sospechas sobre el posible sexo del bebé que espera Tita Ureta.

30/11/2025

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

De acuerdo con los resultados, José Antonio Kast le saca 16 puntos porcentuales de ventaja a Jeannette Jara, en el escenario de que los votantes deban elegir por una de las dos cartas presidenciales.

30/11/2025