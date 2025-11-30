VIDEO | “Va a explotar”: Junior Playboy sufre impactante incendio al interior de su auto - Chilevisión

Una insólita y alarmante situación vivió este fin de semana Junior Playboy, luego de que su automóvil comenzara a incendiarse repentinamente mientras él se encontraba a bordo.
El exchico reality registró todo con su teléfono celular y compartió el video en sus redes sociales. En las imágenes se observa cómo, en un inicio, un denso humo comienza a salir desde la parte delantera del vehículo, anticipando lo que minutos después se transformaría en un fuego descontrolado.
"Va a explotar el auto"
“Está saliendo humo de la nada, ¿qué pasa? Tengo miedo de que explote. Voy a sacar la mochila, va a explotar toda esta hue… No creo que vaya a morir así, va a explotar”. comenzó señalando la ex figura televisiva.
Sin comprender aún qué provocó el incendio, otro automovilista se acercó rápidamente con un extintor para intentar controlar las llamas, mientras Junior Playboy continuaba grabando y exclamando: “Por qué me pasa esta hue... a mí”.
Más tarde, el exchico reality compartió otro registro donde mostró los severos daños que dejó el fuego en el vehículo. En ese video relató que, según lo que le explicaron, el siniestro se habría originado por una instalación incorrecta de los focos, realizada por alguien que no contaba con certificación.