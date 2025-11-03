 “Soltero 100%”: Junior Playboy se unió a plataforma de venta de contenido para adultos - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién pasará a segunda vuelta? Pepe Auth analiza el desempeño de los candidatos presidenciales 2025 “Se contradice”: Revelan dato clave que delató al único detenido por el triple homicidio en La Reina A casi 6 años del Caso Hércules 130: Familiares acusan presuntas negligencias de la FACH Rebajan medidas cautelares de Camila Polizzi tras casi dos años de arresto domiciliario total Maipú autoriza cierres de campaña de Jara y Kaiser en la comuna: “Creemos en la democracia y su diversidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/11/2025 11:46

“Soltero 100%”: Junior Playboy se unió a plataforma de venta de contenido para adultos

El creador de contenido hizo su anuncio con una osada publicación donde aparece desnudo entrando a un baño y aseguró: "Soy un artista que se debe a su público".

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Junior Playboy anunció su arribo a la plataforma de venta de contenido para adultos "OnFayer" con osados registros en redes sociales.

El personaje televisivo dejó en claro que se encuentra soltero e incluso escribió en su biografía de Instagram: "Soy un artista que se debe a su público".

Junior Playboy se une a plataforma de venta de contenido para adultos

A través de la misma red social, Junior publicó un video completamente desnudo ingresando a un baño y señaló: "Soltero 100%. Sabes una serie de secretos, de los cuales me gustaría entregarte uno de mis grandes secretos".

El influencer etiquetó a la plataforma de contenido y también adjuntó el enlace a su perfil, donde informa que la suscripción por un mes tiene un valor de 15 dólares, equivalente a $14.127 pesos.

Finalmente, el creador de contenido también mostró parte de una sesión de fotos donde aparece vestido de marinero y bromeó con una de sus frases célebres: "Bueno, bueno para el frío, para el calor, que no te falte tu desajunior (sic)", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

Quién es el detenido por el triple homicidio que impacta a La Reina: Es el cuñado y alertó del crimen

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó esta tarde la detención Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las tres personas que fueron halladas sin vida al interior de un domicilio a mediados de octubre.

03/11/2025

La emotiva dedicatoria de la nieta de Héctor Noguera que hizo reaccionar a Amparo Noguera

A través de Instagram, la actriz Camila Stuardo, nieta del fallecido artista, despidió a su abuelo con imágenes inéditas.

03/11/2025

Vuelco en tragedia de La Reina: Detienen a sospechoso por el asesinato de un padre y sus dos hijos

La Fiscalía confirmó la detención de un individuio en el marco de la investigación por la enigmática muerte ocurrida a mediados de octubre pasado.

03/11/2025

Emergencia en Metro de Santiago: Actualizan estado de las estaciones de Línea 1

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo informó que las cuatro estaciones que estuvieron sin servicio ya están operativas.

03/11/2025