“Soltero 100%”: Junior Playboy se unió a plataforma de venta de contenido para adultos - Chilevisión

El creador de contenido hizo su anuncio con una osada publicación donde aparece desnudo entrando a un baño y aseguró: "Soy un artista que se debe a su público".

Este domingo, Junior Playboy anunció su arribo a la plataforma de venta de contenido para adultos "OnFayer" con osados registros en redes sociales.

El personaje televisivo dejó en claro que se encuentra soltero e incluso escribió en su biografía de Instagram: "Soy un artista que se debe a su público".

Junior Playboy se une a plataforma de venta de contenido para adultos

A través de la misma red social, Junior publicó un video completamente desnudo ingresando a un baño y señaló: "Soltero 100%. Sabes una serie de secretos, de los cuales me gustaría entregarte uno de mis grandes secretos".

El influencer etiquetó a la plataforma de contenido y también adjuntó el enlace a su perfil, donde informa que la suscripción por un mes tiene un valor de 15 dólares, equivalente a $14.127 pesos.

Finalmente, el creador de contenido también mostró parte de una sesión de fotos donde aparece vestido de marinero y bromeó con una de sus frases célebres: "Bueno, bueno para el frío, para el calor, que no te falte tu desajunior (sic)", cerró.