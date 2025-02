El lamento de Junior Playboy tras quedar con “traje comprado” para la Gala del Pueblo - Chilevisión

Junior Playboy, uno de los invitados a la cancelada Gala del Pueblo, sorprendió con un particular comentario tras la cancelación del evento organizado por Naya Fácil.

A través de Instagram, el ex chico reality generó varias reacciones tras publicar un video refiriéndose a la polémica suspensión de la alfombra roja.

La reacción de Junior Playboy por fallida Gala del Pueblo

Junior partió diciendo que se quedó con un "traje Louis Vuitton" comprado exclusivamente para la ocasión.

"Es molestoso y es doloroso porque primero te invitan, después ni siquiera te dicen 'oye, esto no va'. Yo me enteré ayer (domingo) en vivo", aseguró.

En ese sentido, explicó que "era una gran inversión para lucirlo en la gala. Hay gente que no le da importancia, pero cuando hablamos de pueblo, hablamos del corazón y nuestras raíces".

"Ojo con eso, yo me tomo las cosas más en serio. Estoy en todo mi derecho a exigir por último un 50% del traje, ¿o no? Así que como Naya está haciendo los depósitos: 'Naya, no te hagas la dormida'", apuntó.

De todas formas, Junior lamentó la cancelación del evento gestionado por Naya. "Fue feo lo que se hizo con ella, pero anda a saber los motivos que hay detrás", dijo, haciendo alusión a la supuesta "discriminación" contra la influencer de la gala oficial.

"Yo no soy juez ni abogado, pero las cosas suceden porque suceden, siempre hay alguien detrás", cerró el ex chico reality.

Cabe mencionar que, hasta antes de la suspensión de la gala, había más de 80 invitados confirmados, incluyendo a figuras del espectáculo y las redes sociales.