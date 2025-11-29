Publican foto de Francisco Kaminski con misteriosa mujer en bar capitalino - Chilevisión

Este viernes surgió una nueva polémica en torno a Francisco Kaminski, luego de que se revelara que habría sido visto con una mujer que no sería Camila Andrade, pese a los recientes rumores de reconciliación.

La información fue difundida por el portal de farándula InFama, que recibió un mensaje afirmando: "El sábado en Millard, Kaminski a los besos con una morena de pelo largo que la tenía en las piernas".

El medio consultó si existían fotografías y si la mujer mencionada era Camila Andrade. Sin embargo, la fuente descartó esa posibilidad: "No, no era ella. Era una morena de pelo negro largo, vestido verde".

Posteriormente, el portal compartió una imagen donde supuestamente aparece el exlocutor junto a esta nueva acompañante. Hasta ahora, no se conoce la identidad de la mujer con la que Kaminski habría sido visto.