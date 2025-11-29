 Publican foto de Francisco Kaminski con misteriosa mujer en bar capitalino - Chilevisión
29/11/2025 10:22

Publican foto de Francisco Kaminski con misteriosa mujer en bar capitalino

En medio de rumores de reconciliación con Camila Andrade, Kaminski fue supuestamente visto besándose con una mujer desconocida en un bar capitalino. Mira la imágen a continuación.

Este viernes surgió una nueva polémica en torno a Francisco Kaminski, luego de que se revelara que habría sido visto con una mujer que no sería Camila Andrade, pese a los recientes rumores de reconciliación.

La información fue difundida por el portal de farándula InFama, que recibió un mensaje afirmando: "El sábado en Millard, Kaminski a los besos con una morena de pelo largo que la tenía en las piernas".

El medio consultó si existían fotografías y si la mujer mencionada era Camila Andrade. Sin embargo, la fuente descartó esa posibilidad: "No, no era ella. Era una morena de pelo negro largo, vestido verde".

Posteriormente, el portal compartió una imagen donde supuestamente aparece el exlocutor junto a esta nueva acompañante. Hasta ahora, no se conoce la identidad de la mujer con la que Kaminski habría sido visto.

Mira la imagen a continuación:

