Aseguran que Francisco Kaminski habría viajado a Colombia para visitar a Camila Andrade - Chilevisión

La modelo se encuentra en Colombia por temas laborales junto a Disley Ramos, con quien ha publicado una serie de registros en redes sociales.

Catalina Pulido reveló este miércoles que Francisco Kaminski habría viajado a Colombia para encontrarse con Camila Andrade, quien está en dicho lugar por motivos laborales.

La bailarina de Fiebre de Baile se encuentra en el barrio Provenza, ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia, junto a Disley Ramos con quien viajó en el mismo vuelo.

¿Qué pasó con Camila Andrade y Francisco Kaminski?

La dupla ha publicado una serie de registros en redes sociales; sin embargo, Pulido señaló en Sígueme que "Kaminski también se fue a Colombia" y luego agregó: "A lo mejor se va ahora, pero tengo entendido que se van a juntar allá".

En esa misma línea, agregó: "Tengo entendido que sí volvieron", y además reveló que actualmente Francisco Kaminski se encuentra viviendo en el departamento de su hermano.

Finalmente, Sergio Marabolí reveló que el animador estaría retomando su vida, en un trabajo estable y por lo mismo, estaría buscando departamentos para volver a vivir solo.