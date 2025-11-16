 “Me tocó filita...”: Camila Andrade se enfrentó a gran aglomeración en las Elecciones 2025 - Chilevisión
16/11/2025 15:07

“Me tocó filita...”: Camila Andrade se enfrentó a gran aglomeración en las Elecciones 2025

La comunicadora llegó a votar a eso del mediodía para estas Elecciones 2025 y aunque le costó estacionar, no contaba con la extensa fila que tuvo que realizar para poder emitir el sufragio.

Este domingo, Camila Andrade evidenció gran afluencia de público y aglomeraciones en su local de votación durante estas Elecciones 2025.

La comunicadora llegó a votar a eso del mediodía y advirtió que en las inmediaciones del lugar había varios problemas para poder estacionar su vehículo.

Camila Andrade vivió gran aglomeración en Elecciones 2025

Andrade explicó que su local de votación era el mismo respecto de otros años, y luego reflexionó: "Hay un deber cívico que está activo así es que contenta por ese lado y un domingo post votación muy familiar de descanso, porque además se me viene una semana muy intensa".

Sin embargo, minutos más tarde, Camila publicó una fotografía donde se ve una gran aglomeración de personas y aunque se mantenían en filas ordenadas, no había mucho espacio alrededor.

"Me tocó filita", escribió finalmente la comunicadora, quien tardó varios minutos en poder emitir su voto, dejando en evidencia que la gran afluencia de público se mantiene en algunas zonas de la capital.

Revisa las publicaciones de Instagram:

