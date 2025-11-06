“A quién le quiero mentir...”: Camila Andrade se desahogó tras quiebre con Kaminski en Fiebre de Baile - Chilevisión

La modelo debutó en el baile bajo la lluvia con una interpretación sobre un tema acerca del desamor y una ruptura amorosa y aludió a su reciente quiebre sentimental.

Camila Andrade vivió una emotiva noche durante el último capítulo de Fiebre de Baile, en el que abrió su corazón tras el mediático quiebre sentimental con Francisco Kaminski.

La modelo fue una de las mejores de la semana y luchó por conseguir la inmunidad frente a Princesa Alba, Faloon Larraguibel y Claudio Valdivia.

La noche también significó su debut en el baile bajo la lluvia en el que se presentó al ritmo de A quién quiero mentirle de Marc Anthony en una emotiva interpretación que le valió los elogios del jurado.

Tras su performance, Camila Andrade se sinceró con Diana Bolocco a raíz de la canción que habla sobre desamor y una ruptura amorosa. “¿De qué te acordaste en esta noche de desamor y de rupturas?”, le preguntó la animadora del estelar de baile de Chilevisión.

"De tantas cosas. Bueno, la letra es heavy", contestó la concursante, quien añadió “a quién le quiero mentir... Habla de la emoción sí, como de que queda algo así fuerte, como que no lo puede superar, así que bueno, nos remontamos a los antecedentes de archivo”.

La animadora insitió con “¿a lo de público conocimiento?”, en alusión a su quiebre con Francisco Kaminski, a lo que la bailarina señaló que “bueno, nada, se dio súper fácil igual”.

Finalmente, ante la consulta sobre si le habían roto el corazón, la exjugadora de Gran Hermano reconoció que “sí, y hartas relaciones que marcaron mi vida".

Revive la interpretación de Camila Andrade