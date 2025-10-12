 Con ayuda de chat GPT: Camila Andrade mostró cómo está decorando su departamento de soltera - Chilevisión
12/10/2025 10:23

Con ayuda de chat GPT: Camila Andrade mostró cómo está decorando su departamento de soltera

La exMiss Mundo lleva un mes viviendo en su nuevo departamento de soltera, luego de su bullado quiebre con Francisco Kaminski.

Publicado por CHV Noticias

Camila Andrade se encuentra decorando su nuevo departamento de soltera luego de su mediático quiebre con Francisco Kaminski.

Y es que la ahora expareja compartía un departamento en Lo Barnechea, misma comuna en la que la modelo vive actualmente.

"Quise visualizarlo y le pedí a Chat GPT" 

En conversación con Las Últimas Noticias, la exGran Hermano Chile dio detalles de cómo ha sido el proceso de mudanza, señalando que su nuevo hogar "quizás no es tan grande, aunque eso es súper subjetivo. Desde lo visual, siento que el maxiespejo que mandé a hacer ayuda muchísimo a dar una sensación de amplitud... Las tonalidades claras también contribuyen a esto".

Con respecto al proceso de decoración, Andrade indicó que "es una obsesión linda. No hay nada más lindo que acomodar tu casa. Paso mucho tiempo acá y gran parte de mi trabajo lo hago desde aquí, así que estoy súper enfocada en que sea un lugar que me dé paz y donde me sienta a gusto".

La inspiración de todo, aseguró que proviene de internet, y es que en sus palabras "el algoritmo es clave en las redes sociales, así que me han ido saliendo imágenes de decoración de la onda que me gusta. También usé inteligencia artificial para ver cómo mezclar ciertos muebles nuevos con los que ya tenía o con lo que me estaba imaginando".

"Quise visualizarlo y le pedí a Chat GPT que creara esa imagen. Igual uno le va poniendo su toque personal", continuó.

En cuanto a la ubicación de su departamento, la exMiss Mundo reveló que "me gusta el barrio donde vivo, he vivido muchos años acá y se me hace muy familiar, así que la ubicación fue clave para mí".

