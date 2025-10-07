Camila Andrade contó la verdad de nuevo romance tras misteriosa foto - Chilevisión

La influencer fue consultada por su estado sentimental tras unas fotografías que compartió durante el fin de semana, las que levantaron sospechas de una nueva relación.

Tras su comentado quiebre con Francisco Kaminski, el nombre de Camila Andrade fue relacionado a un supuesto nuevo galán.

La expareja puso fin a su romance en medio de una disputa pública en la que se enfrentaron a través de las redes sociales.

Sin embargo, durante el fin de semana la exjugadora de Gran Hermano compartió una foto en sus historias en la que se le vio celebrando, lo que desató rumores de nueva relación.

La verdad tras el romance de Camila Andrade

Camila Andrade fue consultada por su estado sentimental en el podcast de Julio César Rodríguez, Seré Weón?.

“Me estoy desayunando”, declaró ante la noticia de un supuesto nuevo romance.

Sobre la foto que compartió en sus redes sociales, aclaró que “eso tiene que ver con algo que me mandaron. Salí con 11 personas el fin de semana, eramos 11 personas en una mesa”.

“No está abierto el casting, no estamos en postulaciones ni nada por el estilo. Estoy en otra onda”, insistió.