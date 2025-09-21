No se guardó nada: Camila Andrade reveló las razones del quiebre con Francisco Kaminski - Chilevisión

La ex Miss Chile ha respondido casi en su totalidad los comentarios que sus seguidores le dejan en redes sociales. En ese contexto, arremetió contra Francisco Kaminski.

Camila Andrade arremetió nuevamente en contra de Francisco Kaminski y durante la tarde de este sábado reveló las verdaderas razones detrás del quiebre sentimental con el animador.

La ex Miss Chile revolucionó las redes sociales y contestó en su mayoría los comentarios de sus seguidores, quienes hablaron abiertamente sobre su relación con Francisco.

¿Por qué terminaron su relación Camila Andrade y Francisco Kaminski?

"Dejaste al tal Kaminski ¿Por qué? ¿Por miedo o por lucas?", escribió un seguidor en la última fotografía que publicó y Camila respondió: "Por mentiroso".

Dentro de la misma publicación se leen otros mensajes como: "Se acaba el dinero, se acaba el amor". Al respecto, Andrade contestó: "Se acabó el amor, nunca hubo dinero".

Por otra parte, una usuaria escribió: "Lo que muchas personas no entienden es que el amor propio está primero, si alguien no te suma no estás obligado a seguir con esa persona".

En esa misma línea, agregó: "Quizás en un momento sí le sumo y sí tuvieron metas juntos, pero después de lo que pasó el Fran se tuvo que reinventar (...) ella no tiene por qué renunciar a sus sueños, tampoco está obligada a esperar". Camila respondió: "que sabia y simple".

"Lo que quedó de la plata de Kaminski", dice otro de los comentarios, al que Camila respondió: "¿Cuál plata?", y generó opiniones divididas entre los internautas.

Cabe destacar que Camila y Francisco se han visto envueltos en una serie de polémicas luego de que la hermana del comunicador tildara a Andrade de "fría, calculadora y, en algún punto, aprovechadora".

