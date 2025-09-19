 “Ya no siento amor”: Cami Andrade cantó polémica canción con polerón de Francisco Kaminski - Chilevisión
19/09/2025 12:43

“Ya no siento amor”: Cami Andrade cantó polémica canción con polerón de Francisco Kaminski

"Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor", señala la letra.

Publicado por CHV Noticias

Camila Andrade causó revuelo durante las celebraciones de Fiestas Patrias este jueves tras publicar un video en redes sociales, donde aparece cantando "No te creas tan importante".

Aunque la letra de dicha canción aumentó los rumores de que el video estuviese dedicado a Francisco Kaminski, los internautas se percataron que el polerón que utilizaba es el mismo que el animador le envió durante la estadía de Andrade en Gran Hermano 2.

¿Indirecta para Francisco Kaminski?

Luego de que se diera a conocer que el quiebre entre la pareja no ocurrió en buenos términos, Andrade viajó hasta el Lago Rapel para celebrar Fiestas Patrias con su familia.

En ese contexto, realizó un karaoke donde cantó la canción "No te creas tan importante", en la parte que señala: "Yo te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo".

"Y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor, no andes diciendo que me muero por mirarte eso ya se terminó", agrega.

Camila posó a la cámara y cantó directamente. Además, sus seguidores se percataron de que el polerón que estaba usando en ese momento sería el mismo que Francisco Kaminski le regaló durante su encierro en Gran Hermano 2.

Finalmente, Andrade publicó un video del año pasado, cuando asistió a la fonda que Francisco Kaminski organizaba y escribió: "Hace un año atrás, tanto que agradecer".

Revisa las publicaciones de Instagram:

