“Orden de alejamiento”: Revelan nuevos detalles del quiebre entre Cami Andrade y Kaminski - Chilevisión

Después de que Paula Escobar asegurara que Kaminski llegó al domicilio de Andrade "pasado de copas, bajo los efectos de alguna sustancia", Danilo21 conversó con los cercanos de la ex Miss Chile.

Danilo21 expuso nuevos detalles del quiebre entre Camila Andrade y Francisco Kamisnki y aseguró que la influencer pensó interponer una orden de alejamiento en contra del animador.

Esto, debido a que Paula Escobar había revelado en Zona de Estrellas que Kaminski llegó al domicilio de Andrade "pasado de copas, bajo los efectos de alguna sustancia, la trató pésimo y es cosa de hablar con los conserjes. La trató de todo, si los conserjes se enteraron fue porque esto terminó en escándalo".

¿Camila Andrade puso una orden de alejamiento?

Al respecto, Danilo21 estuvo presente en Que Te Lo Digo, donde reveló que había hablado con los cercanos a Andrade, quienes mencionaron que "esta relación no termina por lo que comenta Kaminski, por un interés de la Camila o porque la Camila no quiso que le pagara a Carla Jara".

En esa misma línea, Danilo21 agregó: "Termina porque cuando ellos se dan esta nueva oportunidad y Camila empieza a poner límites y ella dice que ella no quiere vivir con Francisco Kaminski porque ella se sentía insegura viviendo con él, por todo lo que ya había pasado", en alusión a la declaración del animador en Fiscalía por el asesinato del Rey de Meiggs.

"Entonces, ella quería tener su espacio para sentirse más segura y poder tomar la relación de esa forma y esto es lo que empieza a generar un cambio de actitud en Francisco Kaminski", explicó el comunicador.

Danilo21 reiteró que los cercanos de Camila mencionaron que Francisco "empieza a ser mucho más insistente, empieza a tornarse un poco agresivo y se empieza a generar esta persecución como de: 'Oye, te voy a buscar al departamento', incluso como se comenta en varios medios, habría pensado en poner una orden de alejamiento", cerró.