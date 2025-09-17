Tras quiebre con Camila Andrade: Aseguran que Kaminski tendría nuevo romance con actriz - Chilevisión

El locutor radial confirmó su quiebre definitivo con la modelo y rápidamente comenzaron a circular rumores que lo ligan a una joven actriz con quien ha tenido interacción en redes sociales.

Francisco Kaminiski confirmó el fin de su relación con Camila Andrade, el cual no habría sido en buenos términos.

Así lo reveló Manu González en el podcats Bombastic, donde aseguró que “te podría decir que el término no fue de la mejor manera, con diferencias absolutamente irreconciliables y se podría decir que de muy mala manera”.

Al parecer la modelo y el comunicador habrían tenido una fuerte pelear a raíz de los conflictos que surguieron tras la vinculación con el caso del “Rey de Meiggs”.

De acuerdo a lo que señaló el panelista de Zona de Estrellas, la exparticipante de Gran Hermano “le habría enrostrado que esa relación no le sumaba, sino que le restaba a su vida y a su trabajo”.

El nuevo romance que tendría Kaminski

Tras conocerse las razones del quiebre entre Camila Andrade y Francisco Kaminski, el portal Infama reveló que el locutor radial tendría un nuevo romance.

Según el sitio, se trata de una actriz e influencer de 28 años con la que el animador se sigue a través de su cuenta de Instagram.

Incluso, Kaminski le ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones desde el 14 de agosto.