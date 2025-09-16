Desclasifican el verdadero motivo del quiebre entre Kaminski y Camila Andrade: “Le habría enrostrado que…” - Chilevisión

Según reveló Manu González, la separación definitiva llegó porque el comunicador no se tomó bien un comentario que la modelo hizo sobre lo que le aportaba a ella su relación.

Francisco Kaminiski confirmó el fin de su relación con Camila Andrade tras varias semanas de especulación, luego del mediático problema que protagonizó por su vinculación con el caso del “Rey de Meiggs”.

Y si bien el comunicador se encargó de destacar las bondades de su expareja a través de sus redes sociales, al parecer el término no habría sido de la mejor manera.

Así lo expuso Manu González en el podcats Bombastic, donde confirmó que el quiebre es real y que “según el círculo cercano y por lo que me han contado de cómo ha ido evolucionando la relación de ellos en los últimos días, te podría decir que el término no fue de la mejor manera, con diferencias absolutamente irreconciliables y se podría decir que de muy mala manera”.

El enojo de Kaminski con Camila Andrade

Según el periodista, la relación entre la modelo y el locutor radial se quebró “porque en una de las conversaciones Camila Andrade le habría enrostrado que esa relación no le sumaba, sino que le restaba a su vida y a su trabajo”.

Eso habría causado una gran molestia en el locutor radial y “es el momento en que él enojado y enfadado habría decidido ponerle fin a la relación”.

Fue tanto el enojo de Kaminski, que según Manu González le hizo saber a su círculo cercano que “todo lo que tiene en su departamento Camila Andrade, desde un plato para comer, se lo habría regalado él”.