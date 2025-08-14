La irreversible decisión que compromete a Francisco Kaminski tras polémica en su condominio - Chilevisión

Tras intensas presiones, el animador concretaría la importante decisión a fines de mes.

Continúan las malas noticias para Francisco Kaminski, luego de que en las últimas horas se supiera que el animador de TV tendrá que abandonar el lujoso condominio en el que reside.

La razón detrás de esto sería la inquietud, preocupación y supuestas presiones de los vecinos, en medio de la vinculación del locutor con el caso del "Rey de Meiggs".

Según LUN, Kaminski dejará de vivir en el condominio en cuestión, ubicado en calle La Cumbre en Lo Barnechea, tras acordar con el propietario el fin del contrato.

El citado medio detalló que el locutor y empresario pagaba —junto a su pareja Camila Andrade— un monto cercano a los $1.900.000, por concepto de mensualidad.

Con eso, Kaminski abandonará el recinto a fin de mes.

Kaminski y su relación con José Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", prestamista asesinado en Ñuñoa

A fines de julio, Francisco Kaminski declaró en calidad de testigo ante el Ministerio Público, en medio de la investigación por el caso del "Rey de Meiggs".

Según recogió LUN, el empresario asesinado en Ñuñoa y el locutor mantenían una relación de amistad y negocios. Este último, además, tenía una deuda de $45 millones de pesos.

Pero los hilos que unen a Kaminski al caso no terminan allí. Una llamada telefónica y un depósito bancario de Wilson Verdugo al presentador de TV son otros hechos que forman parte de la investigación.