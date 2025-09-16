 “Razones tuve de sobra”: Camila Andrade rompe el silencio por quiebre con Francisco Kaminski - Chilevisión
16/09/2025 23:14

“Razones tuve de sobra”: Camila Andrade rompe el silencio por quiebre con Francisco Kaminski

La modelo salió al paso de los rumores sobre los reales motivos de la separación con Kaminski. "El quiebre fue por otras razones profundas", declaró al periodista Hugo Valencia.

Publicado por CHV Noticias

Camila Andrade rompió el silencio este martes después de una serie de especulaciones sobre las razones de su separación con Francisco Kaminski.

La modelo salió al paso de los comentarios de Cecilia Gutiérrez y Manuel González en el podcast Bombastic, donde revelaron los motivos que habrían llevado al término de la relación.

Dentro de lo comentado por los comunicadores, aseguraron Andrade "le habría enrostrado (a Kaminski) que esa relación no le sumaba, sino que le restaba a su vida y a su trabajo”.

Eso habría causado la molestia en el locutor radial, quien “enojado y enfadado habría decidido ponerle fin a la relación”.

La respuesta de Camila Andrade

El tema fue analizado por el panel del programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, donde la exjugadora de Gran Hermano respondió a las consultas del periodista Hugo Valencia.

"Falso. El quiebre fue por otras razones profundas, y que me las reservaré por respeto a lo que alguna vez hubo", partió respondiendo Camila vía WhatsApp.

Luego, indicó: "Pero razones tuve de sobra para terminar mi relación. Es todo lo que diré (...), insisto, por respeto a lo que alguna vez existió, no me referiré más al tema".

"¿Desmientes todo? Incluso dijo que te habías quedado con sus cosas", le replicó Valencia, y la modelo cerró diciendo que "es todo lo que diré al respecto. No quiero, no me interesa referirme a él".

