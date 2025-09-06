 “Acostúmbrate a la soledad...”: El enigmático mensaje de Kaminski tras polémica mudanza - Chilevisión
06/09/2025 09:32

“Acostúmbrate a la soledad...”: El enigmático mensaje de Kaminski tras polémica mudanza

El animador publicó el mensaje tras unas polémicas semanas, donde se confirmó que sigue viviendo junto a su pareja, Camila Andrade.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Francisco Kaminski sorprendió en redes sociales al publicar un enigmático mensaje tras las últimas polémicas en las que se ha visto involucrado.

El animador hizo alusión a la lealtad en los amigos y las parejas sentimentales, a pesar de que había confirmado que se cambió de hogar junto a Camila Andrade.

¿Qué dijo Francisco Kaminski? 

Al respecto, Kaminski publicó una imagen que dice: "Acostúmbrate a la soledad, porque el amor y la amistad suelen fallar".

Además, Francisco añadió la canción "Volver a empezar" de Alejandro Lerner, cuya letra señala: "Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad, ¿en qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar?". 

En los últimos días, Kaminski aseguró a Michael Roldán que no los habían echado del departamento donde vivían con Camila Andrade y que se habían cambiado por voluntad propia. Ella confirmó la mudanza en su cuenta de Instagram este viernes.

Revisa la publicaciones de Instagram:

