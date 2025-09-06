“Acostúmbrate a la soledad...”: El enigmático mensaje de Kaminski tras polémica mudanza - Chilevisión

El animador publicó el mensaje tras unas polémicas semanas, donde se confirmó que sigue viviendo junto a su pareja, Camila Andrade.

Este viernes, Francisco Kaminski sorprendió en redes sociales al publicar un enigmático mensaje tras las últimas polémicas en las que se ha visto involucrado.

El animador hizo alusión a la lealtad en los amigos y las parejas sentimentales, a pesar de que había confirmado que se cambió de hogar junto a Camila Andrade.

¿Qué dijo Francisco Kaminski?

Al respecto, Kaminski publicó una imagen que dice: "Acostúmbrate a la soledad, porque el amor y la amistad suelen fallar".

Además, Francisco añadió la canción "Volver a empezar" de Alejandro Lerner, cuya letra señala: "Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad, ¿en qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar?".

En los últimos días, Kaminski aseguró a Michael Roldán que no los habían echado del departamento donde vivían con Camila Andrade y que se habían cambiado por voluntad propia. Ella confirmó la mudanza en su cuenta de Instagram este viernes.