Video confirmaría reencuentro de Cami Andrade y Kaminski pese a lío judicial del animador - Chilevisión

31/08/2025 11:06

Video confirmaría reencuentro de Cami Andrade y Kaminski pese a lío judicial del animador

Cecilia Gutiérrez reveló que los vecinos del condominio lograron hacer que la pareja se cambiara de casa y mostró registros exclusivos de la mudanza.

Publicado por CHV Noticias

Cecilia Gutiérrez reveló este domingo que Francisco Kaminski y Camila Andrade no terminaron su relación como se había especulado y siguen viviendo juntos.

En ese contexto, la periodista mostró en exclusiva registros de ambos en una mudanza, puesto que los vecinos del departamento en donde vivían habrían logrado que les terminaran el contrato de arriendo tras el escándalo por la muerte de Felipe Reyes Osses, el "Rey de Meiggs".

¿Francisco Kaminski y Camila Andrade siguen juntos?

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez compartió el mensaje de un seguidor que escribió: "Tengo video de Camila y Francisco cambiándose de departamento. Efectivamente, les pidieron el departamento a fin de mes y ellos siguen viviendo juntos".

En esa misma línea, mostró un video donde aparecen los objetos de la mudanza, entre los que se encuentra el comedor que mostró Camila durante su participación en La Divina Comida.

A continuación, la periodista publicó una fotografía del camión de mudanza y una captura de pantalla de una conversación donde otra de sus fuentes indica: "En el condominio se hizo la solicitud a la propietaria para que les pidiera el departamento, pero hoy se cambiaron".

Los vecinos habían ingresado la solicitud luego de que se diera a conocer que Francisco Kaminski recibió amenazas, después de declarar en calidad de testigo por haber recibido una llamada del Rey de Meiggs momento antes de su muerte y las millonarias deudas que tenía con él.

Revisa las publicaciones de Instagram:

