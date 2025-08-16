“¿Limpiar la imagen de Kaminski?”: Cami Andrade recibió ola de críticas tras publicación - Chilevisión

La influencer publicó una serie de fotografías y videos donde hace alusión a que las noticias publicadas sobre ella y su relación con Francisco Kaminski serían falsas.

Camila Andrade causó revuelo en redes sociales este sábado, tras publicar una sesión fotográfica en la que hace alusión a que las noticias que se han divulgado sobre ella y Francisco Kaminski no serían verdad.

En ese contexto, la modelo señaló: "Informar no es lo mismo que destrozar"; sin embargo, la situación generó una ola de críticas en su contra y aunque ella las respondió, ahora es acusada de eliminar los comentarios negativos en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Camila Andrade?

En las fotografías, la modelo posa con un diario que dice "lo que te creíste todo este tiempo y era una noticia falsa" y luego aparecen dos noticias: los rumores de embarazo con Francisco y el quiebre de su relación con él.

Al respecto, un usuario comentó: "¿Estás publicando la información para limpiar la imagen de Kaminski? No pierda su tiempo, ni belleza", a lo que Andrade arremetió: "No estoy limpiando ninguna imagen, estoy entregando un pensamiento y compartiéndolo a través de una creación de contenido en mi propia plataforma digital".

En esa misma línea, agregó: "Usted mejor no pierda el tiempo aquí si no está de acuerdo, no gaste su tiempo, ni su belleza espiritual".

Por otro lado, una persona señaló: "¿Cuál es la mentira? ¿Kaminski debe plata? ¿Si ella se metió con un hombre casado? Sí. Que tú quieras ajustarlo a tu realidad es tu problema" y Camila respondió: "¿Por qué hablas de él? Yo hablo de mí, las mujeres no somos extensiones de un hombre ¡Deberías saberlo!".

"Aguanta. Hiciste todo por meterte donde no debías, la TV o te arrastra o te eleva. Ambos te gustan, la cosa es sin llorar", escribió otra persona, a lo que Andrade replicó: "No reniego de la TV, ni de los propios actos. Hablo de otra cosa. Más profundo que eso".

Sin embargo, la situación escaló y una de las internautas hizo alusión a la infidelidad de Francisco Kaminski: "Ahora afecta, pero cuando comenzó la historia no hubo el mismo interés de aclarar, ser positiva y empatizar. Consecuencia con dichos y actos. Espero que sanes de esta vuelta de la vida".

Camila contestó con un extenso párrafo, donde recalcó: "Eso de ser positiva en una situación incómoda y difícil no me salía, y de empatizar, podrías hacerlo tú, ya que te gusta tanto hablar de la vida ajena (...) el tema puesto en la mesa hoy aquí en mi plataforma no es ese, preocúpate de enseñarle eso a tus hijos, antes de venir a tirar hate (odio) gratuito".

Los internautas han acusado a Camila Andrade durante las últimas horas de estar eliminando los comentarios negativos, lo que ha aumentado el alcance de la publicación.

Revisa las publicaciones de Instagram: