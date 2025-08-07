 Destapan supuesto llamado telefónico a Camila Andrade: “Terminó con crisis de pánico” - Chilevisión
07/08/2025 14:46

Destapan supuesto llamado telefónico a Camila Andrade: “Terminó prácticamente con crisis de pánico”

Adriana Barrientos aseguró que la modelo sufrió un fuerte episodio de estrés al interior de un local de belleza. "Le brindaron atención de primeros auxilios", detalló la panelista.

Publicado por CHV Noticias

Un complejo momento habría vivido Camila Andrade en medio de los rumores de quiebre con Francisco Kaminski.

Según comentó Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, la modelo sufrió un episodio de estrés tras dirigirse a un local donde trabaja como influencer. "Se estaba haciendo cosas de mujer, manos, pelo, etc", detalló.

“La verdad es que lo estaba pasando súper mal y por eso le ofrecieron ir, como algo terapéutico para distraerse. Llega absolutamente destrozada Camila Andrade, muy flaquita, con el ánimo en el suelo, y claramente muy enamorada de Francisco Kaminski, hasta el día de hoy", señaló Barrientos.

La panelista de TV aseguró que la exjugadora de Gran Hermano Chile pasó la tarde en este recinto. Sin embargo, habría recibido un llamado telefónico que la descompuso. "Termina prácticamente con una crisis de pánico en el lugar", relató.

El llamado que descompuso a Camila Andrade

De acuerdo a la fuente de Barrientos, el autor del llamado fue su padre, quien le habría manifestado que "está siendo blanco de todos los medios de prensa y que habría un equipo periodístico persiguiéndolo por Santiago, y él estaría sumamente complicado con la exposición mediática".

“Camila les dice ‘me disculpan todas, les agradezco mucho la atención, me tengo que ir’. Le brindaron atención de primeros auxilios al ser una crisis de pánico, cosas básicas, vaso de agua con azúcar, etc", indicó.

Adriana señaló que la comunicadora "está sumamente complicada con el tema de Kaminski", luego de su vínculo con el caso del Rey de Meiggs.

"El problema grave es con las marcas comerciales, que estarían prácticamente obligando que Camila tenga que dejar esta relación para siempre”, destapó.

