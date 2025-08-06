 Kaminski confirmó nuevo revés laboral: Vínculo con caso del “Rey de Meiggs” fue clave - Chilevisión
06/08/2025 17:44

Kaminski confirmó nuevo revés laboral: Vínculo con caso del “Rey de Meiggs” fue clave

El locutor radial dijo adiós a la emisora del grupo Prisa Media luego de más de 10 años en la estación. Los últimos días había sido congelado por su relación con prestamistas.

Publicado por CHV Noticias

Francisco Kamisnki terminó su contraro con la Radio Corazón, luego de más de 10 años en la estación.

Hace unas semanas el locutor radial fue congelado de sus funciones en la emisora radial debido a que se conoció su vínculo con el caso del Rey de Meiggs”, prestamista muerto a manos de sicarios. 

Sin embargo, este miércoles el propio comunicador anunció la noticia, confimando su salida definitiva del grupo Prisa Media. 

“Después de una conversación muy sincera con Ricardo (Berdicheski, Director ejecutivo en PRISA Media Chile ) y Pablo (Stange, director de Radio Corazón) tomamos la decisión de poner fin al contrato por mutuo acuerdo”, detalló en conversación con La Hora. 

Kaminski y su vínculo con el caso del “Rey de Meiggs”

El nombre de Francisco Kaminski apareció ligado a la investigación por el homicidio deJosé Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs".

El comunicador señaló que mantenían una amistad y también una relación de negocios y luego se conoció que su nombre aparecía en el cuardeno del prestamista con una deuda de $45 millones. 

También se supo que mantenía un vínculo comercial con Wilson Verdugo, dueño de La Vaquita Sabrosa y apuntado como el autor intelectual del crimen del empresario de Meiggs. 

