“Sé que valgo más por dentro”: Camila Andrade rompió el silencio en medio de quiebre con Kaminski - Chilevisión

Camila Andrade reapareció en redes sociales en medio de su quiebre con Francisco Kaminski, tras la polémica por sus vínculos en el caso del crimen del “Rey de Meiggs”.

La exMiss Chile rompió el silencio a través de sus historias de Instagram, en la que compartió una sentida reflexión aprovechando la canción Perfectas de Emilia.

"Sé que valgo más por dentro. Solo me tengo que convencer", decía el mensaje.

“Hay una luz que no se apaga en mí y me da la esperanza de que no es tarde para perdonarme. Somos perfectas justamente así”, destacó Camila Andrade en su publicación.

El quibre de Camila Andrade y Kaminski

En los últimos días la exjugadora de Gran Hermano y el comunicador optaron por borrar todo rastro de su romance de sus perfiles de Instagram, lo que levantó sospechas de un posible disntanciamento.

Eso fue confirmado por el propio locutor radial, quien afirmó que tomaron caminos separados en medio de su mediático conflicto, pero no descartó que puedan retomar su relación en el futuro.