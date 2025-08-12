 La declaración desconocida del conserje que puede cambiar el curso del crimen del “Rey de Meiggs” - Chilevisión
12/08/2025 10:53

La desconocida declaración de conserje que puede dar un vuelco al crimen del “Rey de Meiggs”

Según asegura la defensa del imputado Wilson Verdugo, este testimonio cuestiona la teoría de la Fiscalía sobre una millonaria deuda como presunto móvil del crimen de José Felipe Reyes.

Publicado por Gabriela Sambuceti

A dos semanas de que Wilson Verdugo haya sido dejado en prisión preventiva por el crimen del “Rey de Meiggs”, su defensa entregó nuevos argumentos con el objetivo de apelar a su libertad, dejando en evidencia algunos presuntos “cabos sueltos” en la investigación del Ministerio Público.

La defensa del imputado como autor intelectual de la muerte de José Felipe Reyes -su verdadero nombre- cuestionó el móvil del asesinato, que según la Fiscalía tiene relación con la deuda de más mil millones de pesos que habría tenido Verdugo con el empresario.

Un Reportaje A Fondo de CHV Noticias destapó testimonios inéditos del entorno del empresario que darían cuenta de que gran parte de la millonaria deuda ya habría estado saldada desde antes del crimen.

El testimonio del conserje

Registros de la mañana jueves 19 de junio del crimen muestra a Verdugo dejando un paquete con $9 millones en la conserjería del departamento de José Felipe Reyes, también conocido como el “Rey de Meiggs”.

Este momento habría sido apuntado por el Ministerio Público como una maniobra de carnada para que la víctima se encontrara con los sicarios en la entrada del edificio.

Sin embargo, la defensa argumentó que esto ocurría todas las semanas desde hace la menos dos años.

Esto último fue indicado por la declaración del conserje del edificio la que quedó registrada en un documento: “El sujeto que realizó la entrega del paquete en otras oportunidades ya había concurrido hasta el edificio y había pedido guardar paquetes para ser entregados a Felipe”.

Según relató un amigo cercano a la víctima, esta era la rutina de pago de la millonaria deuda, mediante la entrega de $9 millones a la semana.

“El pago del dinero generalmente era en efectivo, pero otras veces eran cheques en blanco del banco de la cuenta de Wilson Verdugo. Estos cheques los cobraba yo, debido a que el Felipe los dejaba a mi nombre cuando él viajaba o estaba fuera de Santiago”, detalló el testigo.

La deuda saldada

Según revelaron los archivos judiciales, la misma fuente cercana a la víctima confirmó que Wilson Verdugo se reunió con la pareja de José Felipe Reyes días después de su muerte.

“El Wilson reconoció la deuda anotada en el papel, pero que él ya había pagado el total de ese dinero, supuestamente con los pagos de 36 millones de pesos que pagaba de forma mensual”, detalló el testimonio.

“Le quedaba una suma no mayor a 120 millones que iba a terminar de pagar los próximos meses. En consecuencia, no puede existir un móvil ni interés de mi representado en hacer lo que la Fiscalía dice que hizo”, argumentó Luis Inostroza, abogado defensor del imputado.

