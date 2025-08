“Es inhumano”: La inesperada reacción de la familia de Camila Andrade por Francisco Kaminski - Chilevisión

"Nuestra familia lo adora", aseguró la familiar de Camila Andrade a Paula Escobar en el último capítulo de Primer Plano y entregó un extenso comunicado donde hablaron sobre Kaminski y el "Rey de Meiggs".

Este domingo, en un nuevo capítulo de Primer Plano, los cercanos a Camila Andrade alzaron la voz y defendieron a Francisco Kaminski en un extenso comunicado.

La conversación fue revelada por Paula Escobar y en el texto, también se refieren al impacto que generó que el nombre de Francisco se viera vinculado a la investigación por la muerte de Felipe Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs".

¿Qué dijo la familia de Camila Andrade?

"Lo que se dijo que le habíamos pedido a la Camila que se alejara es totalmente falso. Yo no sé de a dónde inventan tantas cosas, la verdad. Nadie ha hablado con nadie", comenzó relatando Paula.

En esa misma línea, la familia de Camila expresó: "Yo la verdad conocí a Fran, lo queremos mucho y lamentamos todo lo que está pasando. Él no es malo, pero son cosas de él, y si la ca... o no, él sabrá. Pero es algo que ni yo, ni nadie puede hablar, por eso te quería contestar".

"Amo con todo mi corazón a Camila y si ella no quiere hablar, yo voy a respetar su decisión. Siempre voy a querer su bienestar por sobre todas las cosas y creo que deberían preguntarle todo a ellos dos. Claramente, tendrá que dar explicaciones, pedir disculpas a quien corresponda y no sé si saldrán más cosas porque yo soy una cercana nada más", sentenció la fuente.

Por otro lado, la familia de Camila Andrade abordó la polémica que generó que Francisco fuese citado a declarar a Fiscalía tras recibir una llamada de Felipe Reyes Ossa, el "Rey de Meiggs", momentos antes de ser asesinado.

"Créeme que me duele también, porque de verdad que lo queremos mucho. Nuestra familia lo adora. Finalmente, no te respondí porque nadie quiere verse involucrado en algo así, por lo peligroso e incluso por la vergüenza. En el fondo sé que Francisco no es mala persona, solo que se equivocó y Dios sabrá. Espero de todo corazón que esto se solucione", agregó la fuente.

Finalmente, la persona concluyó: "No lo sigan haciendo más bolsa porque ya es inhumano", causando impacto en el panel por la férrea defensa hacia Francisco Kaminski, quien incluso decidió eliminar sus redes sociales.

Revive el capítulo de Primer Plano: