“Le puede costar la vida”: Sergio Rojas lanza dura advertencia a Cami Andrade por regalo de Kaminski - Chilevisión

El animador señaló que Francisco Kaminski le habría obsequiado un lujoso vehículo por su cumpleaños a Camila Andrade, en medio de la polémica por su declaración tras la muerte del "Rey de Meiggs".

Luego de que Francisco Kaminski se viera involucrado en la investigación por el asesinato del "Rey de Meiggs", Sergio Rojas lanzó una dura advertencia a Camila Andrade por un costoso regalo que su pareja le habría obsequiado.

Luego de que el animador revelara en su declaración judicial que debía cerca de $45 millones a Felipe Reyes Ossa, Sergio Rojas también criticó a la ex Miss Chile por su relación.

"Otra cosa es no querer ver por conveniencia"

"Él le regaló un auto de alta gama para su cumpleaños, el de Camila Andrade ¿Cómo una persona que tiene que recurrir a un prestamista, que hoy está muerto, puede darse el lujo de regalarle un auto de alta gama a Camila Andrade?", cuestionó Rojas en el último capítulo de Que Te Lo Digo.

En esa misma línea, declaró: "Camila, mi amor. Usted está posando su tambembe en un auto que le podría costar la vida a su marido. Mira lo que te estoy diciendo. Por aparentar, tu marido podría terminar en condiciones que ya dejaba entrever Carla Jara".

El animador recordó que en marzo de 2024 cuando se dio a conocer el quiebre sentimental entre Kaminski y Carla Jara, esta última lo acusó de deberle cerca de $150 millones de pesos.

"Que su polola ande hoy en un vehículo que podría ser costeado o pagado con dinero de un prestamista es realmente brutal", señaló Rojas.

Finalmente, el animador concluyó: "Una cosa es que ella no sepa y otra es hacerse la hue..., porque si tú te involucras con alguien que sabe que está quebradísimo y te regala un auto de alta gama, una cosa es no ver y otra cosa es no querer ver por conveniencia".