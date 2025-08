Lo confirmó: Francisco Kaminski cerró sus redes tras capítulo de Primer Plano - Chilevisión

El animador había conversado con Pablo Candia, a quien le aseguró que había borrado sus fotografías con Camila Andrade para "protegerla". Momentos después tomó una tajante decisión sobre sus redes sociales.

Durante la noche del domingo y la madrugada de etse lunes, Francisco Kaminski tomó una drástica decisión: Eliminó su cuenta de Instagram tras la emisión de un extenso reportaje en Primer Plano sobre la investigación por la muerte del "Rey de Meiggs" y su relación con Camila Andrade.

El animador había causado polémica este domingo, luego de que decidiera eliminar todas sus fotografías con Camila Andrade, lo que generó rumores de quiebre en la pareja. Ahora tomó esta nueva decisión.

Francisco Kaminski eliminó su cuenta de Instagram

Durante la emisión del estelar de Chilevisión, Francico Kaminski escribió a Pablo Candia para indicar que dicha acción pretendía "proteger" a Camila, quien mantiene contratos con diversas marcas.

"Me dice: 'No, eliminé las fotos por seguridad, para proteger a Cami de comentarios negativos en su Instagram, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando'", señaló el periodista.

En esa misma línea, se confirmó que ambos siguen juntos, pero no viven en el mismo lugar y Candia reveló que el animador "está muy tranquilo", siendo esta la razón por la cual prefiere guardar silencio sobre las polémicas en las que se vio involucrado.

Horas más tarde de la emisión del programa, Francisco Kaminski decidió eliminar por completo su perfil en la red social, así como también declinó conversar con Conty Ganem, periodista de Primer Plano, quien se encontraba en las afueras de su departamento.

Al respecto, LUN le consultó al comunicador por esta decisión, en concreto, le preguntaron si efectivamente había borrado su cuenta de Instagram, a lo que Kaminski contestó con un "sí".

Revisa la imagen: