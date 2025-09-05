“Saliendo de a poco”: Camila Andrade reveló complejo proceso tras dejar departamento que compartía con Kaminski - Chilevisión

Luego de que saliera a la luz que Camila Andrade tuvo que dejar el departamento que compartía con Francisco Kaminski, la modelo entregó detalles de su nueva vida.

A través de sus historias de Instagram, la exGran Hermano confimó la mudanza y reveló que vivió un proceso complejo en medio del cambio de casa.

VER MÁS DE CAMILA ANDRADE“Bueno, vamos reapareciendo por acá, poco a poco. Les había dicho que les iba a contar un poquito más personalizadamente por aquí”, comenzó contando.

Seguido de eso, confirmó que “efectivamente tuve un cambio de casa que me mantuvo súper ocupada, estaba súper agotada porque fue un cambio intenso”.

“Justo cuando terminé ese cambio, me bajaron las defensas o algo, pero estuve toda esta semana, o la mayor parte en cama, súper resfriada; y ahora estoy como saliendo de ahí poco a poco. Así que cuidado con los bicharracos que andan por ahí”, detalló.

La versión de Kamisnki sobre el cambio de casa

Francisco Kaminski entregó su versión luego de que se conociera que junto a Camila Andrade tuvieron que dejar el departamento que arrendaban que arrendaban, el animador entregó su versión y dio pistas de una posible reconciliación.

“Nosotros pedimos terminar el contrato y salir de ahí. ¡Nadie nos ha echado! Para que quede claro”, expresó a través de una historia que compartió Michael Roldan.

“Es todo lo que te puedo contar”, agregó en el mensaje.