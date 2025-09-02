“¡Nadie nos ha echado!”: Kaminski aclaró salida de su departamento y dio pistas de reconciliación con Camila Andrade - Chilevisión

El comunicador habló luego de dejar el departamento que compartía con la modelo y entregó señales de un posible reencuentro tras su conflicto por la vinculación al caso del "Rey de Meiggs".

Luego de que se revelara que Francisco Kaminski y Camila Andrade tuvieron que dejar el departamento que arrendaban, se conoció la versión del animador.

Cabe recordar que el locutor radial se encuentra en medio de la polémica por su vinculación con el caso del "Rey de Meiggs", lo que le costó su salida de la radio y el quiebre de su romance con la modelo.

Sin embargo, Michael Roldán reveló información que le hizo llegar el propio afectado en donde explicó la verdad detrás de su decisión.

“Nosotros pedimos terminar el contrato y salir de ahí. ¡Nadie nos ha echado! Para que quede claro”, expresó a través de una historia que compartió el periodista.

“Es todo lo que te puedo contar”, agregó en el mensaje.

¿Reconciliación entre Kaminski y Camila Andrade?

Sobre el mensaje que recibió, Michael Roldán puntualizó que el comunicador le habló en plural, haciendo referencia a que Francisco Kaminski hablaba tanto por él como por Camila Andrade.

Sumado a eso, la semana pasada surgió evidencia que confirmaría la reconciliación entre la modelo y el comunicador.

Los rumores aparecieron en redes sociales luego de que el sábado, la exGran Hermano subiera una foto mostando un paisaje nevado, muy similar a la vista que tenía desde el departamento que compartía con Kaminski.