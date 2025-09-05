 Diego Urrutia confesó que le pidió perdón a sus padres al iniciar su relación con Carla Jara - Chilevisión
05/09/2025 11:47

Diego Urrutia confesó que le pidió perdón a sus padres al iniciar su relación con Carla Jara

El comediante aseguró que no le gusta la farándula y que nunca se imaginó estar involucrado en ella.

Publicado por CHV Noticias

Diego Urrutia se sinceró y habló sobre su relación con Carla Jara y el efecto que tuvo la farándula en él.

En una conversación con La Cuarta, el humorista aseguró que "la exposición a la farándula la viví con menos positividad que las otras cosas".

"No lo viví como cagado de la risa, me preocupó y no me gustó. No me imaginaba para nada en farándula", continuó.

"Uno sabe igual dónde uno se mete"

Con respecto a los inicios de su relación con Carla Jara, el comediante detalló: "Cuando le conté a mis papás que estaba saliendo con alguien de la farándula, les pedí perdón. Les pedí disculpas, fue como: Papá, estoy conociendo a alguien, pero es de la tele, es de la farándula... entonces va a estar duro. Porque uno sabe igual dónde uno se mete".

En esa línea, agregó que: "Está lleno de hue... que, ponte tú, me pelaban y eran amigos de Kaminski, pero ellos no lo decían. La farándula trata de picanearte, a ver si caís, si pisái el palito. Lo hacen todo el rato. Pero no me gusta, porque es poco sincero".

"Yo sabía dónde me estaba metiendo en esta relación y sabía que era una relación difícil, pero aun así me gusta hacer las hue... aunque sean difíciles. Porque a veces se logran. Aunque parezca imposible, siempre hay una pequeña opción de que pueda ser posible. Y yo me aferré a esa opción", finalizó.

