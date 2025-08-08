 Carla Jara sorprende con nuevo proyecto en plena polémica de Kaminski: “Nuevo favorito” - Chilevisión
Minuto a minuto
Justicia amplía detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura Confech realizó marcha tras polémica por dictamen del uso de la TNE Citan a Kast a declarar en comisión investigadora: Aparece en foto con detenido por robo de cables Desbordes dijo que Vallejo “miente abiertamente” por adjudicar intervención en Meiggs al gobierno Murió a los 62 años Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 15:05

Carla Jara sorprende con nuevo proyecto en plena polémica de Kaminski: “Nuevo favorito”

La actriz y panelista de televisión sacó un nuevo as bajo la manga y este viernes dio el vamos a su propia marca de productos para el cuidado de la piel.

Pese a tener una de sus semanas más complejas producto de la polémica que envuelve a Francisco Kaminski, Carla Jara dio a conocer un anuncio que sorprendió en redes sociales.

Según reveló en Instagram, la comunicadora iniciará un nuevo emprendimiento con el que promete acompañar a todas sus seguidoras y seguidores.

¿De qué se trata? Aunque de momento no ha entregado mayor información sobre el lanzamiento oficial, la panelista de televisión comenzará a vender productos de skincare, o de cuidado para la piel.

Al menos así lo dejó entrever en sus recientes publicaciones en la plataforma, pues compartió diversas imágenes con una crema hidratante y otra con lo que parece ser un sérum.

"Tu piel está a punto de tener un nuevo favorito. Muy pronto podrás conocer nuestra línea de cremas y sérums, pensados para cuidar, nutrir y hacerte brillar todos los días", escribió en un post.

En otro registro aparecen trabajadoras armando pequeñas cajas con envases en su interior. "Tu piel está a punto de tener un nuevo favorito", escribió como encabezado.

El complejo momento que atravesó Carla Jara

La semana pasada, cabe recordar, Carla Jara adoptó una drástica medida a raíz del escándalo que involucra a su expareja Francisco Kaminski por su aparición como deudor en una libreta del asesinado "Rey de Meiggs".

Esto luego que el conductor de televisión acudiera a la Subcomisaría de Lo Barnechea para denunciar amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. En estos, aseguró Cecilia Gutiérrez, Jara fue mencionada.

Por esta razón, según revelaron en el programa Sígueme, la comunicadora estaría recibiendo protección policial para ella y el hijo en común que tiene con Kaminski.

“Carla Jara, a raíz de lo que sucedió por las amenazas del viernes, cuenta con guardaespaldas otorgados por la Fiscalía”, explicó en el espacio Sergio Marabolí.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025