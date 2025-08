“Lo ha pasado mal”: Paulina Nin desclasificó preocupación de Carla Jara tras amenazas a Kaminski - Chilevisión

La exanimadora del Festival de Viña entregó detalles de la medida de seguridad que tomó Carla Jara. "Nadie quiere estar en esa situación", afirmó.

Paulina Nin entregó nuevos detalles sobre la medida de seguridad que tomó su compañera de trabajo, Carla Jara, tras las amenazas contra Francisco Kaminski.

La exanimadora del Festival de Viña ya había revelado, en conversación con Primer Plano, que Jara contrató guardaespaldas para proteger a su hijo cuando asiste a sus actividades deportivas.

Ahora, en entrevista con LUN, Nin desclasificó su conversación con la exMekano. "Le pregunté a Carla si había contratado guardaespaldas y ella me dijo que no (...) sino que guardias para que acompañen a su hijo cuando va a jugar fútbol", afirmó. Además, recalcó que esta medida "no era para ella (Jara), sólo para Mariano".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Consultada sobre cómo ve anímicamente a su compañera, Paulina indicó que "ella está bien, está tranquila. Nadie quiere estar en esa situación, menos por algo que no le compete".

"Sus compañeros están siempre pendientes de ella. Yo siempre le pregunto cómo está, si necesita algo, qué puedo o no decir", agregó.

Paulina Nin por Carla Jara: "Lo ha pasado mal"

La emblemática conductora de TV aseguró que Jara "lo ha pasado mal" y empatiza con ella en esta compleja situación, aflorando todo su lado maternal.

"Le dije: 'ya po comadre, tienes que aprender a afinar el ojo. Salís de una y te metís en otra'. Ojalá le vaya bien ahora, porque es una buena niña, buena cabra", expresó.

Cabe mencionar que Kaminski había puesto una denuncia tras haber recibido mensajes donde se le exigió $3 millones de pesos. Acto seguido, le enviaron los datos de su hijo y de Carla Jara.