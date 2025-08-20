 “El error te transforma”: Francisco Kaminski reapareció con proyecto inspirado en su complejo momento - Chilevisión
20/08/2025 15:36

“El error te transforma”: Francisco Kaminski reapareció con proyecto inspirado en su complejo momento

El comunicador volvió a sus redes sociales y presentó un podcast para quienes "hayan tocado fondo pero se atrevieron a mirar hacia arriba”.

Publicado por CHV Noticias

Francisco Kaminski reapareció con un nuevo proyecto laboral luego de su polémica vinculación al caso del "Rey de Meiggs".

“Todos hemos caído, todos hemos cometido errores y a veces sentimos que no hay salida. Pero cada error es una lección, cada tropiezo es un maestro disfrazado y cada caída es la oportunidad de levantarse más fuertes”, declaró.

Para hacer frente a eso lanzó “De los errores se aprende”, lo que en sus palabras es un “podcast para quienes hayan tocado fondo pero se atrevieron a mirar hacia arriba”.

Según explicó el propio Francisco Kaminski, el proyecto incluirá “historias reales, aprendizajes profundos y caminos de superación. Porque al final el error no te define, el error te transforma”.

Cabe recordar que durante la últimas semanas el locutor radial se vio envuelto en un conflicto mediático por sus vínculos con José Reyes Ossa, el empresario conocido como “Rey de Meiggs”, asesinado en Ñuñoa.

En medio de la polémica surguieron a la luz una serie de millonarias deudas, perdió su trabajo en la radio y terminó su relación con Camila Andrade.  

El nuevo proyecto de Francisco Kaminski

