Filtran chat de hermana de Kaminski contra Camila Andrade: “Fría, calculadora y aprovechadora” - Chilevisión

Karen Kaminski, hermana del animador, reveló sus impresiones de la actitud su excuñada tras el quiebre.

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló nuevos antecedentes sobre el mediático quiebre amoroso entre Francisco Kaminski y Camila Andrade. Esta vez, desde la perspectiva de la hermana del animador.

Se trata de Karen Kaminski, quien se comunicó con el podcast Bombastic para revelar sus impresiones de su excuñada, cuya actitud tildó de “fría, calculadora, y en algún punto, aprovechadora”.

En esa línea, la hermana del comunicador señaló que desde el estallido de la polémica que lo vinculó al caso del “Rey de Meiggs”, su hermano “ha sufrido bastante”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Hermana de Kaminski contra Camila Andrade

“Mi hermano evidentemente no está bien. Sin ser una víctima, ha sufrido bastante, primero por su hijo y después por todos nosotros”, partió diciendo.

En cuanto a la expareja del animador, señaló que “me atrevería a decir que la actitud de la Camila fue fría, calculadora, y en algún punto, aprovechadora. El exceso de bondad siempre se confunde con abuso”.

“Lamentablemente he visto a mi hermano sufrir y por eso me atrevo a escribirte. Espero no seguir polemizando, pero es lo que yo vi desde adentro. Convengamos que, con el historial de ella, tratar a mi hermano de que ‘actualmente no le suma’, debe ser algo habitual”, cerró.