 Entre labios y miradas: Los tatuajes que Kaminski se hizo por sus exparejas - Chilevisión
Minuto a minuto
Muere niña de 11 años que fue atropellada por conductor ebrio en Pucón Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó 17 muertos y 456 siniestros viales Para HOY domingo: Emiten aviso por tormentas eléctricas en la RM, O'Higgins y Maule Actualizan estado de salud de Carabinero que cayó de un caballo en el Parque Padre Hurtado Carabinero en retiro murió tras caer en su camioneta al Río Malleco en Angol
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/09/2025 12:45

Entre labios y miradas: Los tatuajes que Kaminski se hizo por sus exparejas

El animador tiene un total de cuatro tatuajes, dos en honor a Carla Jara y dos más dedicados a Camila Andrade.

Publicado por CHV Noticias

El quiebre sentimental entre Camila Andrade y Francisco Kaminski trajo sus repercusiones, puesto que en medio de los dimes y diretes entre ambos, los seguidores de la pareja recordaron los polémicos tatuajes que el animador se hizo en honor a la ex Miss Chile.

Años antes, el comunicador hizo lo mismo con Carla Jara, a quien también dedicó dos tatuajes de gran tamaño, los cuales aún no ha borrado y en uno de ellos incluyó a su hijo Mariano.

¿Francisco Kaminski dedicó tatuajes a Carla Jara y Camila Andrade?

Se trata de uno de los ojos de Carla que plasmó casi al llegar a uno de sus hombros, y el segundo corresponde a un árbol de la vida, cuyas raíces bajan hasta formar un corazón donde agregó "Carla" y "Mariano".

Cuando el matrimonio entre ambos se terminó por la infidelidad de Kaminski con Camila Andrade, la ex Miss Chile decidió ingresar a Gran Hermano 2 y tres días después, Francisco compartió una polémica fotografía.

En ella aparecía su brazo, y en la zona de la muñeca había un tatuaje de labios. En aquel entonces, Michael Roldán comentó en All Access de Gran Hermano: "En esa historia que él sube, en su mano tiene un corazón y unos labios (...) esa boca es de Camila Andrade, ¿qué les parece esta locura de amor?".

Finalmente, el comunicador aseguró que al lado de dichos labios se encuentra una frase que dice: "El amor sin locura no es amor", el cual también estaría dedicado a Camila Andrade.

Revisa los tatuajes de Francisco Kaminski:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Beneficio por Años Cotizados: Esta es la edad para comenzar a recibir el bono de hasta $98 mil

Lo último

Lo más visto

No se guardó nada: Camila Andrade reveló las razones del quiebre con Francisco Kaminski

La ex Miss Chile ha respondido casi en su totalidad los comentarios que sus seguidores le dejan en redes sociales. En ese contexto, arremetió contra Francisco Kaminski.

21/09/2025

“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

21/09/2025

“No pudimos...”: La frustración de Sammis Reyes y Emilia Dides tras robo

La noticia la dio a conocer el deportista a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su pareja, la ex Miss Universo Chile.

21/09/2025

“Horrible”: Esta fue la crítica más comentada ante la transmisión de la Parada Militar 2025

Algunos televidentes señalaron que las cámaras centraban continuamente la atención en el presidente Gabriel Boric y otras autoridades, interrumpiendo la cobertura de los actos de las Fuerzas Armadas.

20/09/2025