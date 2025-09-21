Entre labios y miradas: Los tatuajes que Kaminski se hizo por sus exparejas - Chilevisión

El animador tiene un total de cuatro tatuajes, dos en honor a Carla Jara y dos más dedicados a Camila Andrade.

El quiebre sentimental entre Camila Andrade y Francisco Kaminski trajo sus repercusiones, puesto que en medio de los dimes y diretes entre ambos, los seguidores de la pareja recordaron los polémicos tatuajes que el animador se hizo en honor a la ex Miss Chile.

Años antes, el comunicador hizo lo mismo con Carla Jara, a quien también dedicó dos tatuajes de gran tamaño, los cuales aún no ha borrado y en uno de ellos incluyó a su hijo Mariano.

¿Francisco Kaminski dedicó tatuajes a Carla Jara y Camila Andrade?

Se trata de uno de los ojos de Carla que plasmó casi al llegar a uno de sus hombros, y el segundo corresponde a un árbol de la vida, cuyas raíces bajan hasta formar un corazón donde agregó "Carla" y "Mariano".

Cuando el matrimonio entre ambos se terminó por la infidelidad de Kaminski con Camila Andrade, la ex Miss Chile decidió ingresar a Gran Hermano 2 y tres días después, Francisco compartió una polémica fotografía.

En ella aparecía su brazo, y en la zona de la muñeca había un tatuaje de labios. En aquel entonces, Michael Roldán comentó en All Access de Gran Hermano: "En esa historia que él sube, en su mano tiene un corazón y unos labios (...) esa boca es de Camila Andrade, ¿qué les parece esta locura de amor?".

Finalmente, el comunicador aseguró que al lado de dichos labios se encuentra una frase que dice: "El amor sin locura no es amor", el cual también estaría dedicado a Camila Andrade.